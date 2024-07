Alpo Rusin mukaan Suomen ja Venäjän välillä on ”harmaa sota”

Euroopan parlamenttiin valittu pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö ja evp. kenraalimajuri Pekka Toveri (kok.) kirjoitti viikonloppuna viestipalvelu X:ssä, että Suomi on sodassa Venäjän kanssa.

Toveri avasi kirjoituksessaan tarvetta rajalaille, jolla yritetään torjua välineellistettyä maahantuloa.

– Poikkeavat ajat vaativat poikkeuksellisia toimia yhteiskunnan suojaamiseksi, varsinkin sodat, hän kirjoitti.

– Ja me olemme nyt sodassa Venäjän kanssa. Katsokaa vaikka kaikkea sabotaasitoimintaa mitä Venäjä tekee. Koska Venäjä ei pysty uhkaamaan meitä vakavasti sotilaallisesti, se etsii heikkouksia puolustuksestamme hybridisodankäynnillä.

Toverin puhe sodasta nousi otsikoihin ja herätti paljon keskustelua.

Valtiotieteiden tohtori ja entinen suurlähettiläs Alpo Rusi arvioi X:ssä, että Toveri ei tarkoittanut perinteistä sodan mallia vaan sitä, että sodan ja rauhan rajaviiva on yhä epäselvempi. Hän nostaa esille esimerkiksi niin sanotut vihreät miehet Krimin valtauksessa, Maidanin aukion tapatumat ja Venäjän käyttämän termin ”sotilaallinen erityisoperaatio”.

– Tarvitsemme termien selkiyttämistä. Suomen ja Venäjän välillä on ”harmaa sota”, Rusi kirjoittaa.

Myös Pekka Toveri on täsmentänyt lausuntoaan MTV Uutisille siten, että hänen mukaansa sodankäynnin luonne on muuttunut.

– Sodankäynnin muutos on ollut käynnissä jo pidempään. 1990-luvulla kiinalaiset alkoivat kirjoittaa sodankäynnin keinojen laajentumisesta ja Venäjällä asiaa on käsitelty enemmän 2000-luvulla Valeri Gerasimovin doktriinin kautta, Toveri sanoi MTV:lle.

– Sotaa käydään monilla keinoilla. Kaikki keinot ovat sallittuja ja vain sairas mielikuvitus on rajana. Lännessä sitä kutsutaan hybridisodankäynniksi.

Varatuomari, entinen kansanedustaja ja ministeri Kimmo Sasi (kok.) sanoo X:ssä, että sodan käsite on muuttunut sadassa vuodessa.

– Elämme sodan esivaiheita, joissa vihollinen selvittää sotamenestyksen mahdollisuuksia konkreettisin toimin.

