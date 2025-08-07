Verkkouutiset

Tasavallan presidentti Alexander Stubb. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Alexander Stubb kertoo, mistä Donald Trumpin kanssa keskusteltiin keskiviikkona

  • Julkaistu 07.08.2025 | 20:00
  • Päivitetty 07.08.2025 | 20:00
  • Nato, USA, Venäjä
Tasavallan presidentin mukana kokouksessa keskusteltiin toimista Venäjän hyökkäyksen lopettamiseksi.
Tasavallan presidentin mukaan puhelussa keskusteltiin toimista Venäjän hyökkäyksen lopettamiseksi.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo viestipalvelu X:ssä osallistuneensa eilen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin koolle kutsumaan puhelinkokoukseen.

Stubbin ja Trumpin ohella kokoukseen osallistui Ukrainan Volodymyr Zelenskyi ja eurooppalaisia valtionjohtajia.

– Keskustelimme toimista tulitauon aikaansaamiseksi ja Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan lopettamiseksi, Stubb kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Eilen ja tänään on käyty aktiivista puhelindiplomatiaa eurooppalaisten liittolaisten kesken, hän jatkaa.

Tasavallan presidentti kertoo keskustelleensa muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macronin, Britannian pääministeri Keir Starmerin, Saksan liittokansleri Friedrich Merzin, Naton pääsihteeri Mark Rutten ja Italian pääministeri Giorgia Melonin kanssa.

– Oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan saavuttaminen edellyttää vahvaa Ukrainaa ja Yhdysvaltojen vahvaa osallistumista tiiviissä yhteistyössä Euroopan kanssa.

