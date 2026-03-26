Venäjä testaa Mark Rutten mukaan Natoa yhä holtittomammin

– Venäjä on edelleen merkittävin ja välittömin uhka turvallisuudellemme sekä Euroatlanttisen alueen rauhalle ja vakaudelle, totesi Naton pääsihteeri Mark Rutte puolustusliiton vuoden 2025 vuosikertomuksen tiedotustilaisuudessa torstaina.
– Strateginen kilpailu kiristyy, terrorismi on jatkuva uhka Natolle, ja eteläinen naapurustomme on epävakaa. Nato on valppaana ja jatkaa liittokunnan turvallisuuden varmistamista, Rutte lisäsi.
Rutten mukaan Venäjä jatkoi viime vuonna liittokunnan testaamista ja toimii yhä holtittomammin, muun muassa ilmatilaloukkauksilla, sabotaasilla ja kybertoimilla.
– Naton vastaus Venäjän provokaatioihin on ollut nopea, selkeä ja päättäväinen.
Pääsihteerin mukaan Naton huippukokous Haagissa kesäkuussa 2025 oli liittokunnalle historiallinen ja käänteentekevä hetki. Nato-maiden johtajat sopivat toimista, joilla pelotetta ja puolustusta vahvistetaan merkittävästi. Nato-maat sitoutuvat käyttämään puolustukseen vuosittain 5 prosenttia bruttokansantuotteesta vuoteen 2035 mennessä.
Nato-maiden yhteenlaskettujen puolustusmenojen arvioidaan ylittäneen 1400 miljardia Yhdysvaltain dollaria (noin 1200 miljardia euroa) (vuoden 2021 hinnoin) vuonna 2025.
Vuosien 2014 ja 2025 välillä Naton eurooppalaiset maat sekä Kanada ovat yli kaksinkertaistaneet vuosittaiset puolustusmenonsa. Pelkästään vuonna 2025 Euroopan Nato-maat ja Kanada investoivat puolustukseen yhteensä 574 miljardia dollaria (noin 500 miljardia euroa), mikä on 20 prosentin reaalikasvu vuoteen 2024 verrattuna.
Kaikkien Nato-maiden puolustusmenot ylittivät vuonna 2014 asetetun 2 prosentin BKT-rajan viime vuonna. Kolmen maan (Latvia, Liettua ja Puola) puolustusmenot ylittivät viime vuonna uuden 3,5 prosentin BKT-tavoitteen. Suomen puolustusmenot olivat viime vuonna noin 2,9 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.
– Tämä osoittaa, että Nato-liittolaiset tunnistavat muuttuneen turvallisuusympäristön ja tarpeen täyttää yhteiset velvoitteemme. Se tekee meistä kaikista turvallisempia, mutta vauhtia on pidettävä yllä. Odotan, että seuraavassa Naton huippukokouksessa Ankarassa [heinäkuussa 2026] liittolaiset osoittavat olevansa selkeällä ja uskottavalla polulla kohti 5 prosentin tavoitetta, Rutte kirjoittaa Naton vuosikertomuksen esipuheessa.