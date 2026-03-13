Alexander Stubb: Haluamme Natolta kaiken mahdollisen suojan

Tasavallan presidentti Alexander Stubb toivoo eduskunnasta ja puolueilta tukea viidelle periaatteelle kiivaaseen ydinasekeskusteluun liittyen:

1. Haluamme Suomen ja suomalaisten turvaksi kaiken suojan, jota Nato-liittolaisuus tarjoaa.

2. Suomi ei jatkossakaan aio sijoittaa ydinaseita alueelleen.

3. Suomi on sitoutunut kansainvälisiin velvoitteisiin, joilla edistetään ydinaseriisuntaa

4. Suomi pitää tärkeänä yhteistyötä ydinasepolitiikassa läheisimpien liittolaistemme, erityisesti Pohjoismaiden kanssa.

5. Suomi säilyttää suvereenin päätöksentekokykynsä ydinpelotetta koskien kaikissa tilanteissa.

Presidentti totesi perjantaina iltapäivällä tiedotustilaisuudessa, että Suomen pitää olla täysimääräinen Naton jäsen ilman minkäänlaisia rajoituksia. Pelote perustuu myös ydinaseisiin.

Stubb tapasi ennen tiedotustilaisuutta eduskuntapuolueiden puheenjohtajat. Tapaamisen aiheena olivat ajankohtaiset ulko- ja turvallisuuspoliittiset aiheet.

Julkisuudessa on kiistelty hallituksen esityksestä poistaa laista ydinaseita koskevat rajoitukset.

– Äskeisessä keskustelussa kehotin puolueita työstämään ratkaisuja, jotta löydämme mahdollisimman laajan kansallisen sovun eduskuntakäsittelyn yhteydessä – muodossa tai toisessa, presidentti sanoi.

– Ydinenergialain muutoksen lähtökohtana on Suomen turvallisuus ja mahdollisuus lisätä Suomen turvallisuutta ennaltaehkäisevästi. Suomen ydinasepolitiikka ei ole ketään vastaan, vaan meidän turvallisuutemme puolesta. Suomi on aina ollut ja tulee aina olemaan vastuullinen ja ennakoitava toimija.

Asian jatkovalmistelu on presidentin mukaan nyt hallituksen käsissä.

