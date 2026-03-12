Sari Multala ydinasekiistasta: Toivon yhteistyötä

Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) toivoo, että ydinräjähteisiin liittyvät kysymykset kyettäisiin hoitamaan eduskunnassa laajalla yhteisymmärryksellä, kun kyse on Suomen turvallisuudesta.

Hallitus antoi tänään torstaina eduskunnalle ydinenergialain kokonaisuudistuksen. Asia on puhuttanut viime aikoina julkisuudessa, koska lakiesitys sisältää pykälän, jossa ydinräjähteiden maahantuonti, valmistaminen, hallussapito ja räjäyttäminen Suomessa on kielletty.

Hallitus haluaa purkaa kyseiset rajoitteet Suomen sotilaallisen puolustuksen mahdollistamiseksi osana liittokuntaa sekä Naton pelotteen täysimääräiseksi hyödyntämiseksi. Hallitus on korostanut, ettei Suomi tavoittele maaperälleen ydinaseita. Puolustusministeriö valmistelee asiasta lakiesitystä, joka on tarkoitus sovittaa yhteen ydinenergialain kanssa.

Eduskunnassa etenkin vasemmistoliitto, SDP ja vihreät ovat vastustaneet muutoksia. Keskusta esitti eilen keskiviikkona kompromissia, jossa puolueet sitoutuisivat yhteisellä lausumalla siihen, ettei Suomeen sijoiteta rauhan aikana ydinaseita. Tämä ei SDP:lle kelvannut.

SDP haluaa, että nämä ydinaserajoitukset olisivat jatkossakin laissa, miten kommentoitte?

– Tämä meidän uudistus liittyy ydinenergian luvitukseen ja toivon, että se saa nyt sujuvan käsittelyn eduskunnassa.

– Se, mitä tulee maanpuolustukseen ja ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, on totta kai toivottavaa, että niitä voitaisiin hoitaa laajalla yhteistyöllä niin, että huolehditaan ennen kaikkea Suomen turvallisuudesta. Tarkemman kommentoinnin jätän asiasta vastaavalle ministerille, Multala kommentoi asiaa Verkkouutisille.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) näytti jo eilen keskiviikkona eduskunnassa vihreää valoa keskustan ehdotukselle.

Poliittisesti kriittinen pykälä koskien ydinräjähteitä säilyy toistaiseksi ennallaan nyt eduskunnalle annetussa esityksessä. Asiaan liittyvät mahdolliset muutokset ratkaistaan puolustusministeriön valmisteleman esityksen yhteydessä. Tämä esitys on paraikaa ministeriössä lausuntokierroksella.

– Tämän (ydinenergialaki) esityksen osalta se pykälä on ennallaan, vahvisti Multala tiedotustilaisuudessa.

Puolustusministeriön lainsäädäntöjohtaja Hanna Nyholm kertoi tilaisuudessa, että ministeriöllä ei ollut mahdollista ryhtyä siinä aikataulussa valmistelemaan ydinräjähdekieltoa koskevaa asiaa, kun ydinenergialain kokonaisuudistus lähti kesällä lausuntokierokselle.

– Virkahenkilötasolla olemme yhdessä keskustelleet ja todenneet, että tästä huolimatta kykenemme sovittamaan ne yhteen eduskunnassa. Tämä on yhden pykälän muutos ja toivomme, etttä se tulisi voimaan mahdollisimman pian, Nyholm kuvasi.

Kun puolustusministeriön valmistelema lakiesitys saadaan hallitukselta eteenpäin, on yhteensovittaminen eduskunnan käsissä.