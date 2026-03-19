Alexander Stubb: Ensisijainen vastuumme on tämän maanosan puolustamisesta

Tasavallan presidentti Alexander Stubb vastaili median kysymyksiin Raaseporin vierailullaan tänään.

Stubb kertoi, että Suomelle ei ole tullut suoranaista pyyntöä osallistua Hormuzinsalmen avaamisen sotilasoperaatioon. Jos sellainen tulee, niin sitä harkitaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vaatinut liittolaisia tulemaan apuun salmelle, jossa Iran estää liikennettä.

– Meidän ensisijainen vastuu on tietysti tämän maanosan puolustamisesta, Stubb totesi.

Häneen mukaansa pitää tarkkailla, mitä muut maat ovat Yhdysvalloille ovat luvanneet. Kysymys on myös siitä, mitä annettavaa Suomella olisi.

– Tässä vaiheessa ei ole suunnitelmaa osallistua, mutta jos pyyntö tulee, niin rauhassa ja maltilla tarkastellaan mitä meillä on annettavaa, presidentti jatkoi.

Stubbilta kysyttiin myös tiesikö Suomi, että Tanska varautui tammikuussa toden teolla Yhdysvaltojen hyökkäykseen Grönlannissa. Mukana Grönlannissa oli kaksi suomalaista upseeria. Suomen osalta kyseessä oli Stubbin mukaan normaali valmisteleva tiedusteluharjoitus.

Tanskan yleisradioyhtiö kertoi torstaina useiden haastatteluiden pohjalta, että Grönlantiin vietiin alkuvuodesta kiireesti joukkoja, kalustoa, räjähteitä ja varastoitua verta.