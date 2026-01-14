Tanska lähetti joukkoja Grönlantiin

Tanska siirtää sotilaallisia vahvistuksia Grönlantiin, kertoo Tanskan yleisradio DR.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on viime viikkoina tehnyt selväksi, että haluaa Grönlannin Yhdysvaltojen hallintaan ja on myös arvostellut Tanskan puolustusta saarella. Trump ei ole sulkenut pois myöskään sotilaallisten toimien mahdollisuutta.

Tanska lähettää sotilaskalustoa ja etujoukkoja Grönlantiin, joka valmistautuu vastaanottamaan suurempia joukkoja Tanskan armeijasta ja muista puolustushaaroista, lähteet kertovat.

DR:n mukaan saarelle lähetettyyn etujoukko-osastoon kuuluu sotilaita Tanskan armeijan yksiköistä. Heidän on määrä varmistaa, että logistiikka ja olosuhteet ovat kunnossa mahdollisten pääjoukkojen saapumista varten.

Merkittävä osa Tanskan puolustusvoimista, erityisesti armeijan taistelujoukoista, on sidottu Naton velvoitteisiin Baltian maissa.

DR oli maanantai-iltana paikalla Nuukin lentokentällä, kun Tanskan ilmavoimien Challenger-kone laskeutui kentälle. Koneen matkustajat noudettiin valkoisella, tummennetuilla ikkunoilla varustetulla vuokra-autolla. DR ei ole voinut vahvistaa, liittyikö tapahtuma Tanskan Grönlannin-puolustuksen vahvistamiseen.

Tanskan puolustusministeri Troels Lund Poulsen antoi medialle tiistaina lyhyen lausunnon, jossa hän puhui Tanskan puolustusvoimien aiempaa suuremmasta läsnäolosta Grönlannissa.

– Etenemme nyt kohti pysyvämpää ja laajempaa Tanskan puolustusvoimien läsnäoloa Grönlannissa, mutta myös muut maat osallistuvat. Kuten vuonna 2025, niin myös vuonna 2026 Nato-maat osallistuvat harjoitus- ja koulutustoimintaan Grönlannissa, Poulsen sanoi.

Puolustusministeri kuvaili lisääntynyttä sotilaallista läsnäoloa myös ”selkeäksi vastaukseksi arktisen alueen kohtaamaan haasteeseen”.

Tanskan puolustusvoimista kommentoidaan DR:lle, että puolustusvoimat on lisännyt toimintaansa arktisella alueella viime vuoden aikana muun muassa erilaisten sopimusten pohjalta.