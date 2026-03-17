Lindsey Graham: En ole koskaan nähnyt Donald Trumpia näin vihaisena

Yhdysvaltain pitkän linjan republikaanisenaattori Lindsey Graham kertoo keskustelleensa hetki sitten presidentti Donald Trumpin kanssa.

Aiheena oli euroooppalaisten liittolaisten haluttomuus tarjota kapasiteettiaan Hormuzinsalmen toiminnan turvaamiseen – mikä Grahamin mukaan hyödyttää Eurooppaa paljon enemmän kuin Yhdysvaltoja.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– En ole koskaan elämässäni kuullut hänen olevan näin vihainen. Jaan saman suuttumuksen, kun ottaa huomioon, mitä on pelissä, Trumpin lähipiiriin kuuluva Graham sanoo X-päivityksessään.

– Liittolaistemme ylimielisyys siinä, että Iranin ydinase ei muka olisi merkittävä huolenaihe ja että sotilaallinen toiminta ajatollahin estämiseksi hankkimasta ydinpommia olisi meidän ongelmamme eikä heidän, on enemmän kuin loukkaavaa, hän jatkaa.

Euroopan lähestymistapa Iranin ydinohjelman suitsimiseksi on Grahamin mukaan osoittautunut ”surkeaksi epäonnistumiseksi”.

Senaattori varoittaa, että sillä, että Hormuzinsalmen avoimena pitämisen tueksi on annettu vain vähän apua, tulee olemaan laajat ja syvälliset vaikutukset sekä Euroopalle että Yhdysvalloille.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Pidän itseäni vahvasti liittoumasuhteiden tukijana, mutta tällaisena todellisen koetuksen hetkenä kyseenalaistan näiden liittolaisuuksien arvon. Olen varma, etten ole ainoa senaattori, joka ajattelee näin, Graham päättää.

