Alexander Stubb Helsingissä 14. marraskuuta. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Alexander Stubb: Askelia otettu, kysymyksiä yhä ratkaisematta

Presidentin mukaan Ukrainan ja USA:n neuvotteluissa eilen otettiin askelia kohti rauhaa.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo käyneensä puhelinkeskustelun Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.

– Ukrainan ja Yhdysvaltojen eilen Genevessä pitämissä neuvotteluissa otettiin askelia kohti oikeudenmukaista ja pysyvää rauhaa. Ratkaisemattomia kysymyksiä on yhä, Stubb sanoo X-päivityksessään.

– On selvää, että Eurooppa ja Nato päättävät niitä koskevista asioista, presidentti toteaa.

Zelenskyi kommentoi Sveitsissä käytäviä neuvotteluja rauhansopimuksesta videopuheessaan. Hänen mukaansa vuoropuhelu Yhdysvaltain, eurooppalaisten kumppanien ja Ukrainan edustajien välillä on ollut perusteellista ja tuottoisaa.

Volodymyr Zelenskyi: Donald Trumpin tiimi kuulee meitä

