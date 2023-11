Ahvenanmaa-selvitys eduskuntaan – Ex-suurlähettiläs: Kaikki perusteet irtisanoa NL-sopimus

Selvitys Ahvenanmaan oikeudellisesta asemasta päätyy tänään torstaina eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan pöydälle. Valiokunta käsittelee selvitystä kello 11 alkavassa kokouksessaan. Virkamiesselvitys ei ole vielä julkinen, mutta ulkoministeriöstä saatujen tietojen mukaan se saatetaan julkistaa jo loppuviikosta. Selvityksen sisällöstä kerrotaan, että se ei sisällä johtopäätöksiä tai suosituksia, mutta sillä pyritään lisäämään poliittisten päättäjien tietopohjaa maakunnan demilitarisaatiosta sekä Maarianhaminassa sijaitsevan Venäjän konsulaatin asemasta.

Julkisuudessa on vaadittu etenkin Ahvenanmaalla sijaitsevan Venäjän konsulaatin lakkauttamista. Konsulaatin asema valvontaoikeuksineen perustuu vuonna 1940 solmittuun sopimukseen Suomen ja silloisen Neuvostoliiton välillä. Ahvenanmaan demilitarisoitu asema taas pohjautuu vuoden 1922 kansainväliseen sopimukseen. Viimeksi ex-suurlähettiläs Pasi Patokallio korosti näiden kahden eroa Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan.

Patokallio otti kantaa myös tasavallan presidentin Sauli Niinistön Ahvenanmaalla esittämään retoriseen kysymykseen, onko nyt todella aika rauhansopimuksen purkamiseen joltain osin. Patokallio toteaa, että Pariisin rauhansopimuksen (1947) viidennessä artiklassa sanotaan sanatarkasti näin: ”Ahvenanmaan saaret jäävät demilitarisoiduiksi nykyisin vallitsevan tilanteen mukaisesti.”

– Rauhansopimuksen viittauksella voi olla merkitystä, kun keskustellaan Ahvenanmaan demilitarisoinnista, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, kun keskustellaan Venäjän Maarianhaminassa olevan konsulaatin sulkemisesta. Venäjällä on oikeus pitää konsulaattiaan Ahvenanmaalla pelkästään sen nojalla, että sen edeltäjävaltio Neuvostoliitto painosti vuonna 1940 Suomen hyväksymään kahdenvälisen sopimuksen, jonka varjolla Neuvostoliitto pääsi valvomaan Ahvenanmaan demilitarisointia, vaikka se ei ollut tätä koskevan, Kansainliiton puitteissa neuvotellun kansainvälisen sopimuksen (1922) osapuoli. Venäjäkään ei ole siihen sittemmin liittynyt, Patokallio katsoo mielipidekirjoituksessaan.

Patokallion mukaan olosuhteissa on tapahtunut olennainen muutos ja Suomella on ”kaikki perusteet irtisanoa” Neuvostoliiton kanssa tehty sopimus. Ahvenanmaan demilitarisointi voi jatkua vuoden 1922 sopimukseen nojaten.

Venäjän konsulaatin lakkauttamisesta on tehty myös kansalaisaloite, joka on kerännyt vaadittavat 50 000 nimeä. Aloite on tarkoitus luovuttaa tänään eduskunnan käsittelyyn.