Käänteestä rintamalla varoitetaan: Äärimmäisen hälyttävää

Ukrainan kerrottiin pysäyttäneen toukokuussa Venäjän uuden hyökkäyksen Harkovan alueelle osin kokeneiden lennokkiyksiköiden avulla, joita siirrettiin alueelle nopealla aikataululla.

Droonit ovat viime aikoina ottaneet tähtäimeensä maakohteiden lisäksi Venäjän tiedustelulennokit. Sotaa seuraavat venäläisbloggaajat kuvailevat käännettä ”äärimmäisen huolestuttavaksi”.

– Vaikka kukaan ei kuole tämän toiminnan seurauksena, niin niiden seuraukset voivat olla paljon vakavampia kuin kymmenien Abrams-panssarivaunujen toimittamisella, sotakirjeenvaihtaja Aleksander Khartshenko kirjoittaa Telegram-sivullaan.

Maavoimien toiminta on nykyisin riippuvaista Zala- ja Orlan-droonien tuottamista tiedustelutiedoista. Tilannekuvan häiritsemisen sanotaan tuottavan merkittävää haittaa taistelukentällä.

– FPV-droonit ovat halpoja, mutta suuret tiedustelulennokit eivät, Khartshenko toteaa.

Aiemmin Orlanin kaltaisia drooneja pystyttiin pudottamaan vain ilmatorjuntaohjuksilla, mutta nyt apuna ovat ”metsästäjädroonit”, jotka lähestyvät kohdettaan 500 kilometrin tuntivauhdilla. Tämä altistaa suuren osan Venäjän lennokeista iskuille.

Vaikeasti havaittavat räjähdelennokit voivat jatkossa ottaa mahdollisesti tähtäimeensä myös rintaman lähellä lentävät Venäjän helikopterit. Niitä operoiva ryhmä voi liikkua huomaamatta moottoripyörällä. Modernia ilmatorjuntajärjestelmää on sen sijaan hyvin vaikea piilottaa ”läpinäkyvällä taistelukentällä”.

Venäjällä varoitetaan iskujen toisesta merkittävästä seurauksesta. Ilman tiedustelulennokkien tuottamia tietoja videolinkin avulla ohjattavat FPV-droonit eivät löydä kohdettaan useiden kilometrien korkeudesta.

– Se osapuoli saa valtavan edun taistelussa, joka pystyy ensimmäisenä tyhjentämään taivaan vihollisen tiedustelulennokeista, venäläinen sotakirjeenvaihtaja toteaa.

