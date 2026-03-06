800 euroa kuussa lisää – moni ei tiedä tästä etuudesta

Suomessa välimatkat ovat pitkiä, ja työpaikka saattaa löytyä satojen kilometrien päästä. Monelle pitkä työmatka on kynnyskysymys uuden työn vastaanottamisessa, mutta liikkuvuusavustus on etuus, jota moni ei huomaa hakea, kertoo Avoin työttömyyskassa A-kassa.

A-kassasta haetaan jonkin verran liikkuvuusavustusta, mutta todennäköisesti etuuteen oikeutettuja voisi olla enemmänkin.

– Konkreettista apua kustannusten pienentämiseen voi työtön työnhakija saada liikkuvuusavustuksesta, jota voi saada, kun työmatka on riittävän pitkä tai muuttaa työn perässä. Liikkuvuusavustus on noin 800 euroa kuukaudessa ja sitä voi saada jopa 45 työpäivälle eli kyseessä on ihan merkittävä summa palkan lisäksi, kertoo A-kassan etuusjohtaja Päivi Äijälä.

Liikkuvuusavustus on työttömyyskassan ja Kelan maksama etuus, jonka tarkoitus on sekä helpottaa että kannustaa työn vastaanottamista, kun työpaikka sijaitsee kaukana kotoa. Liikkuvuusavustuksella korvataan työmatkasta tai muutosta aiheutuneita kustannuksia.

Liikkuvuusavustusta voi saada, kun on saanut työttömyysetuutta juuri ennen työn tai siihen liittyvän koulutuksen alkua. Työsuhde tai koulutus liittyy työhön, joka kestää vähintään 2 kuukautta. edestakainen työmatka kestää kokoaikatyössä yli 3 tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli 2 tuntia päivässä. Työvoimaviranomaisen asettama karenssi, työssäolovelvoite tai päivärahan omavastuuaika eivät estä liikkuvuusavustuksen maksamista.

Työmatka-aikaan lasketaan mukaan myös kulkuvälineiden vaihdot ja odotusajat, mutta ei esimerkiksi lasten viemistä hoitopaikkaan. Aika arvioidaan nopeimman käytettävissä olevan kulkutavan mukaan. Matka-aika lasketaan julkisen liikenteen mukaan, jos et omista autoa tai automatkana, jos kuljet omalla autolla.

– Avustusta voi hakea myös silloin, jos muuttaa työn vuoksi. Edellytyksenä on, että edestakainen työmatkasi ennen muuttoa kestäisi kokoaikatyössä yli 3 tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli 2 tuntia päivässä, muistuttaa Äijälä.

Liikkuvuusavustus ei katkea, vaikka muuttaisit myöhemmin lähemmäs työpaikkaa. Muutto katsotaan työn vuoksi tehdyksi, jos työsopimus on solmittu ennen muuttoa. Edellytyksenä on, että edestakainen työmatkasi ennen muuttoa kestäisi kokoaikatyössä yli 3 tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli 2 tuntia päivässä.

– Työn vastaanottamiseen jopa maan rajojen ulkopuolelta kannustaa se, että liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös ulkomailla sijaitsevaan työpaikkaan, jos ehdot täyttyvät, kertoo Äijälä.