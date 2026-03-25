”Työpaikkoja ei puolusteta rikkomalla kasvun edellytyksiä”

Kokoomuksen kansanedustaja Janne Heikkinen tyrmää Teollisuusliiton ulostulon, jossa liitto vaatii vientimallin purkamista ja työmarkkinauudistusten perumista.

Hänen mukaansa Teollisuusliiton esitys veisi Suomea taaksepäin: vientimalli romukoppaan ja lakot takaisin painostuskeinoksi sivullisten kustannuksella. Heikkisen mukaan työntekijän etu on vakaat työmarkkinat, jossa yritykset uskaltavat investoida ja työllistää myös tulevaisuudessa.

– On täysin väärä väite, että vientimalli olisi työntekijää vastaan. Päinvastoin: vientimalli on työntekijän turva. Jos suomalaiset yritykset eivät pärjää maailmalla, ei täällä pian ole niitä työpaikkojakaan, joista neuvotella, Heikkinen sanoo tiedotteessa.

Heikkinen muistuttaa, että Suomen hyvinvointi rakentuu pitkälti viennin varaan.

– Kun suomalaiset vientiyritykset pärjäävät, Suomeen tulee rahaa, verotuloja ja työpaikkoja. Se näkyy lopulta myös palveluissa, kouluissa, teissä ja terveydenhuollossa. Ei ole olemassa vahvaa hyvinvointiyhteiskuntaa ilman vahvaa taloutta. Hyvinvointiyhteiskunnan ajatus on perustunut siihen, että laajat sosiaalipalvelut on voitu rahoittaa vientialojen tuomilla tuloilla. Nyt menot ovat kuitenkin paisuneet suuremmiksi yli Suomen talouden maksukyvyn.

Teollisuusliiton vaatimus vientimallin purkamisesta tarkoittaisi Heikkisen mukaan käytännössä sitä, että Suomi lähtisi jälleen kokeilemaan mallia, jonka seuraukset on nähty ennenkin.

– Jos palkkaratkaisut irrotetaan talouden kantokyvystä, seurauksena ei ole kestävämpi palkkakehitys vaan heikentynyt kilpailukyky, vähenevät investoinnit ja lopulta myös työpaikkojen väheneminen. Siinä maksajaksi joutuu ensimmäisenä tavallinen palkansaaja, Heikkinen sanoo.

Heikkisen mukaan tukilakkojen ja poliittisten lakkojen rajaaminen on ennen kaikkea oikeudenmukaisuuskysymys.

– Lakko ei voi olla keino kurittaa sivullisia. Suomessa on oikeus lakkoilla myös jatkossa. Mutta ei ole kohtuullista, että työriidan ulkopuoliset yritykset, työntekijät ja perheet joutuvat maksamaan laskun muiden riidoista. Ei tavallinen suomalainen pidä reiluna sitä, että oma työ, yritys tai toimeentulo vaarantuu sellaisen riidan vuoksi, johon ei itse voi vaikuttaa millään tavalla, Heikkinen sanoo.

Heikkinen lähettää tiukan viestin Teollisuusliitolle.

– Suomi ei nouse asettamalla työntekijöitä ja työnantajia vastakkain, eikä työpaikkoja puolusteta rikkomalla Suomen kasvun edellytyksiä. Työntekijän paras turva on se, että Suomessa on töitä ja että työn tekeminen ja työllistäminen on taas kannattavaa. Se on Petteri Orpon (kok.) hallituksen tavoite.