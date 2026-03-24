Tutkimusprofessori HS:lle: Sosiaalitukia saa helposti ilman velvoitteita

Suomessa sosiaaliturvassa korostuvat poikkeuksellisen vahvasti oikeudet, kun taas velvoitteet ja palvelut jäävät verrokkimaita vähäisemmiksi, kertoo THL:n tutkimusprofessori Pasi Moisio Helsingin Sanomille.

Hän johtaa eduskuntapuolueiden yhteistä sosiaaliturvakomiteaa, joka on selvittänyt järjestelmän muutostarpeita kuuden vuoden ajan.

Moisia vertaa Suomea esimerkiksi muihin Pohjoismaihin.

– Verrokkimaissa sosiaaliturva nähdään vahvemmin työhön liittyvänä etuutena. Eli sosiaaliturva tulee vasta, jos ei pysty omalla työllään hankkimaan toimeentuloa. Suomessa taas etuudet ovat oikeuksia, eivät niinkään vakuutus elämän riskejä vastaan, Moisio kiteyttää HS:lle.

Kun ansiosidonnainen päättyy, työtön voi siirtyä noin 800 euron työmarkkinatuelle eli toukokuusta alkaen yleistuelle, jota voi saada periaatteessa ilman määräaikaa. Sen lisäksi on mahdollista saada asumistukea. Jos työtön menettää oikeuden työmarkkinatukeen velvoitteiden laiminlyönnin vuoksi, hän voi silti hakea verkossa Kelan perustoimeentulotukea, Moisio kuvailee järjestelmää HS:lle.

Vahvat oikeudet on kirjattu perustuslakiin. Moisia toteaakin, että Suomen sosiaaliturvajärjestelmä on ”hyvä jakamaan passiivisesti rahaa” mutta huono kohtaamaan ihmisiä.

Suomessa on hänen mukaansa poikkeuksellisen helppo saada sosiaalitukia ilman viranomaisten koh­taamista. Esimerkiksi perustoimeentulotuen pitäisi olla väliaikainen etuus, mutta käytännössä sitä saa pitkäaikaisesti jo kymmeniä tuhansia suomalaisia. Samalla toimeentulotuen varassa voi Moision mukaan olla pitkään ilman palveluja tai velvoittavia tapaamisia työvoimaviranomaisten kanssa.

Moision mukaan Suomen sosiaaliturvajärjestelmällä on hyviä ja huonoja puolia.

– Suomessa asunnottomuus on maailman vähäisintä, ja kiitos varmasti kuuluu sosiaaliturvalle. Onnellisuus ja elämän ennakoitavuus ovat hyvällä tolalla, hän toteaa HS:lle.

Moisio kuitenkin sanoo, että tukien liian helppo saaminen ilman velvoitteita ja kohtaamisia voi johtaa syrjäytymiseen ja jättää tukea tarvitsevat ilman tarvitsemaansa apua.

