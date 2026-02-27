15 luotia ohjaamoon – lentäjä käänsi Chinook-kopterin ratkaisevalla hetkellä

Yhdysvaltain asevoimat toteutti 3. tammikuuta yöllisen operaation Venezuelan pääkaupunki Caracasissa.

Erikoisjoukot iskivät ilmavoimien tukemina presidentti Nicolas Maduron asuinpaikkaan, ottivat tämän kiinni ja kuljettivat merellä odottaneeseen laivaston alukseen. Maduro siirrettiin myöhemmin tuomioistuimen eteen New Yorkissa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kymmeniä Maduron turvaosastossa olleita kuubalaisia ja Venezuelan omia sotilaita sai surmansa. Yhdysvaltain tappiot jäivät vähäisiksi, sillä vain seitsemän sotilasta loukkaantui. Venezuelan moderneimmat, Venäjän toimittamat ilmapuolustusjärjestelmät eivät ilmeisesti edes olleet päällä ilmaoperaation alkaessa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti kuluvalla viikolla pidetyssä kongressipuheessa myöntävänsä maan korkeimman sotilaallisen ansiomerkin yhdelle Venezuela-operaatioon osallistuneelle sotilaalle. Medal of Honor -mitali myönnettiin maavoimien ylivääpeli Eric Sloverille.

Asevoimien tiedotteen mukaan Slover oli mukana suunnittelemassa tehtävää raskaalla kaksimoottorisella CH-47 Chinook -kuljetuskopterilla. Upseerin kerrotaan ohjanneen helikopterin läpi tiiviin viidakkolaakson vuoristoalueella. Sääolosuhteet ja pimeys loivat omat riskinsä.

Poimintoja videosisällöistämme

– Slover suunnitteli tehtävän ja johti lentoa ensimmäisen helikopterin ohjaamossa. Eric ohjasi Chinookia yön turvin ja laskeutui nopeasti Maduron raskaasti suojattuun linnoitukseen, Trump sanoi.

Alueelle oli sijoitettu tuhansia Venezuelan sotilaita. Lähestyviä helikoptereita vastaan avattiin konekiväärituli useista eri suunnista. Chinookin ohjaamoon osui viisitoista panssaria läpäisevää luotia.

Upseeri sai neljä luotia jalkaansa ja lonkkaansa. Helikopteri pääsi silti viemään erikoisjoukkojen iskuryhmän kohteeseen ja auttoi konekivääripesäkkeiden tuhoamisessa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Verta vuotavanakin Eric ohjasi helikopteriaan, ja sen kuljettamat henkilöt pääsivät kohtaamaan vihollisen. Hän käänsi helikopteriaan, jotta sen ampujat pystyivät eliminoimaan uhkan. Tämä pelasti useiden sotilaiden hengen. Muuten helikopteri olisi syöksynyt katastrofaalisesti maahan kaukana vihollisen alueella, presidentti selosti.

Laskeutumisen jälkeen Eric Slover kehotti toista lentäjää suojautumaan. Myös hän oli haavoittunut.

Erikoisjoukkojen komentaja, kenraaliluutnantti Jonathan Braga antoi upseerille ansiomerkin kansakunnan tila -puheen yhteydessä. Valkoisessa talossa järjestetään aiheen tiimoilta myöhemmin toinen juhlatilaisuus.