Mielenosoittaja kantoi ex-presidentti Nicolas Maduron kuvaa Caracasissa 15. tammikuuta. / AFP / LEHTIKUVA / PEDRO MATTEY

Kyberaseet lamauttivat ilmatorjunnan helikopterien tieltä

  • Julkaistu 16.01.2026 | 17:50
  • Päivitetty 16.01.2026 | 17:29
  • USA, Venezuela
Venezuelaan iskettiin tehokkaasti mutta rajatusti, sillä sähköt palautuivat muutamassa minuutissa.
Yhdysvallat toteutti 3. tammikuuta yllätysoperaation, jossa yli sadan lentokoneen tukema helikopteriosasto tunkeutui Venezuelan pääkaupunki Caracasin ilmatilaan ja kuljetti erikoisjoukkojen osaston presidentti Nicolas Maduron asunnolle.

Maduro otettiin kiinni vaimoineen, kuljetettiin laivaston alukselle ja siirrettiin myöhemmin tuomioistuimen eteen New Yorkissa.

Venäjän toimittamat ilmatorjuntajärjestelmät olivat ilmeisesti osin varastossa vuosikausien huolto-ongelmien ja rappion jäljiltä. Yhdysvallat ei kärsinyt operaatiossa tappioita.

New York Times -lehden haastattelemien hallintolähteiden mukaan Venezuelan pääkaupunki syöstiin pimeyteen kyberhyökkäyksellä. Kun isku oli ohi, palautettiin sähkö nopeasti päälle.

Operaatiossa käytettiin näkyvästi kyberkyvykkyyksiä, jotka ovat pitkälti salaisia, mutta joiden vaikutus pystytään rajaamaan tarkasti kohteeseensa. Venäjä ei ole pystynyt vastaavaan Ukrainan sodan aikana.

Kyberaseet lisäksi häiritsivät Venezuelan ilmapuolustustutkia. Yhdysvaltain helikopteriosastoa ei ilmeisesti havaittu ennen sen saapumista kohteeseensa. Maduron turvana olleet kuubalaiset taistelijat surmattiin kiivaassa tulitaistelussa.

Sähköt katkesivat yöllä muutaman minuutin ajaksi suurimmassa osassa pääkaupunkia, mutta Maduron olinpaikan lähellä jopa 36 tunniksi. Oheisvahingot jäivät vähäisiksi. Suurin osa Venezuelan sairaaloista on varustettu varageneraattoreilla viime vuosina yleistyneiden sähkökatkojen vuoksi.

