Venezuelan venäläiset aseet eivät toimineet USA:n iskiessä

Venezuelan moderneimmat, Venäjän toimittamat ilmapuolustusjärjestelmät eivät ilmeisesti edes olleet päällä Yhdysvaltain aloittaessa laajan ilmaoperaation.

Helikopterien kuljettamat erikoisjoukot nappasivat presidentti Nicolas Maduron vaimoineen keskellä yötä ja kuljettivat hänet merellä odottavaan laivaston alukseen. Maduro siirrettiin tuomioistuimen eteen New Yorkissa.

Amerikkalaisviranomaiset sanovat New York Timesille, että Venezuelan ilmatila oli yllättävän suojaamaton jo kauan ennen tammikuisen operaation alkua.

Venezuela oli saanut Moskovalta S-300- ja Buk-M2-ohjusjärjestelmiä. Maiden suhteiden lähenemistä hehkutettiin vuonna 2009 silloisen sosialistipresidentti Hugo Chavezin toivottua aseita ”Amerikan aggressiota” vastaan.

Venäläisvalmisteisten asejärjestelmien ylläpito ja operointi osoittautui kuitenkin vaikeaksi. Satelliittikuvien perusteella osa ilmatorjuntakalustosta oli vielä varastossa Yhdysvaltain hyökkäyksen aikana.

Kuukausien varoituksista huolimatta Venezuelan asevoimat ei ollut valmiina torjumaan iskua tai edes asettanut kalustoaan operatiiviseen tilaan.

On mahdollista, että ilmatorjuntajärjestelmät eivät olleet toimineet enää vuosikausiin.

– Vuosia jatkuneen korruption, huoltovaikuksien ja pakotteiden seurauksena Venezuelan ilmatorjuntajärjestelmien valmius oli rapautunut, CIA:n entinen Venezuela-aseman johtaja Richard de la Torre sanoo.

Ukrainan sodan asettamien vaatimusten vuoksi Venäjällä ei ollut voimavaroja liittolaisensa tukemiseksi. Maassa ei ollut riittävästi kouluttajia ja teknikkoja järjestelmien ylläpitämiseksi.

Kreml saattoi jopa olla tyytyväinen tilanteeseen, sillä amerikkalaiskoneiden alasampuminen venäläiskalustolla olisi voinut johtaa merkittäviin vastatoimiin Venäjää kohtaan.