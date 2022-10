”13 vuotta eletty velaksi eikä loppua näy”

Suomen julkinen talous on ollut alijäämäinen yhtäjaksoisesti vuodesta 2009 lähtien. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että julkisen talouden menot ovat olleet tuloja suuremmat jo viimeisen 13 vuoden aikana.

Asian nostaa esille Twitterissä Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Sami Pakarinen.

– 13 vuotta on velaksi eletty eikä loppua näy. Milloin ryhdytään säästämään?

Hän on jakanut julkaisunsa yhteyteen Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen alijäämää ja velkaa kuvaavan graafin. Graafista on havaittavissa, että velkaantuminen hidastui edellisellä hallituskaudella Juha Sipilän (kesk.) hallituksen aikana, mutta on kiihtynyt Sanna Marinin (sd.) hallituksen aikana.