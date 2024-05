Timo Vornanen: Katson, että minulla oli oikeus puolustautua

Ammuskelutapauksen vuoksi perussuomalaisista erotettu kansanedustaja Timo Vornanen on palannut sairauslomalta eduskuntatyöhön.

Vornanen korosti eduskunnassa pitämässään tiedotustilaisuudessa, että Helsingissä Bar Ihkun edustalla tapahtuneen välikohtauksen esitutkinta on yhä kesken, eikä asiassa ole vielä kuultu kaikkia osapuolia.

Hän selitti niukkaa tiedotuslinjaansa tapahtuneesta.

– Olen tämän asian yksi osapuoli. Minun osaltani tämän asian tiedottaminen on ollut varsin ongelmallista. Tähän asiaan on kohdistunut laajaa mielenkiintoa, mutta en ole kuitenkaan voinut asiasta tiedottaa ja avata asiaa medialle. Peruste tälle on ollut se, että jos olisin tiedottanut, niin tieto olisi mennyt suoraan asiassa vielä kuulematta olevien henkilöiden tietoon, Vornanen sanoi.

– Minulta median kautta tullut tieto saattaisi muokata ihmisten kuulustelussa antamia lausuntoja ja pahimmillaan vaarantaa koko esitutkinnan suorittamisen. Tästä syystä olen joutunut noudattamaan vaiteliaisuutta, hän jatkoi.

Vornasta epäillään laittomasta uhkauksesta, vaaran aiheuttamisesta ja ampuma-aserikkomuksesta.

Tiedotustilaisuudessa Vornanen sanoi katsovansa, että häneen kohdistui illan aikana henkeen ja terveyteen kohdistuvia uhkauksia.

– Ravintolasta poistuessani Bar Ihkun edustalla tilanne eskaloitui edelleen ja koin, että minuun kohdistui vakava väkivallan uhka. Tässä vaiheessa henkeä ja terveyttä suojatakseni jouduin ampumaan minulle luvitetulla pienikaliberisella tasku-aseella yhden varoituslaukauksen turvalliseen suuntaan, maahan. Ammuin tämän varoituslaukauksen päästäkseni tilanteesta terveenä ja hengissä pois. Korostan sitä, että missään vaiheessa minulla ei ole ollut tarkoitus vahingoittaa ketään, eikä kukaan vahingoittunut tilanteessa, hän sanoi.

– Turvalliseen suuntaan, katuun, ammutun varoituslaukauksen vaikutuksesta minuun kohdistunut uhka vetäytyi kauemmaksi ja pääsin poistumaan paikalta. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa.

Vornanen kertoi siirtyneensä tapahtumapaikalta noin 300-400 metrin päähän odottamaan poliisia.

– Olen esitutkinnassa parhaani mukaan kertonut tapahtuman kulusta ja pyrkinyt edistämään esitutkinnan suorittamista, hän sanoi.

– Haluan nyt korostaa teille sitä seikkaa, etten ole missään tilanteen vaiheessa ollut aktiivinen osapuoli. Olen ainoastaan pysäyttänyt minuun kohdistuneen laittoman hyökkäyksen.

Vornasen mukaan hänellä oli oikeus puolustautua.

– Kuten tiedämme, yksi nyrkinisku, potku tai teräaseen pisto, voi olla fataali ja muuttaa täysin elämänkulun. Katson, että minulla on ollut tässä tilanteessa oikeus puolustautua niitä oikeuksia ja keinoja käyttäen, jotka minulle on suotu, hän sanoi.

– Tapahtuneen kulusta on olemassa hyvää videomateriaalia. Uskon niiden selventävän tapahtuneen kulkua sekä edistävän esitutkinnan suorittamista.