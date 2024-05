Petteri Orpo luottaa mahdollisuuksiin saada rajalaki läpi eduskunnasta

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on luottavainen mahdollisuuksiin, että hallituksen esitys välineellistetyn maahantulon torjumiseksi saadaan hyväksytyksi eduskunnassa. Kyse on poikkeuslaista, jonka säätäminen kiireellisenä edellyttäisi viiden kuudesosan enemmistöä eduskunnasta.

Lakiluonnosta on ollut haastava sovittaa yhteen kansallisen turvallisuuden ja kansainvälisten sopimusten ja velvoitteiden kanssa. Orpo kiteytti tiistaiaamuna hallituksen tiedotustilaisuudessa, että ”olemme tekemisissä hyvin poikkeuksellisen lainsäädännön kanssa”.

Orpo kuvasi tiedotustilaisuudessa käyneensä useita parlamentaarisia keskusteluja eduskuntaryhmien kanssa, informoinut tilannekuvasta, lainsäädännön tarpeesta sekä lakiesitystä koskevan valmistelun etenemisestä. Hän totesi, että eduskuntaryhmät tekevät omat ratkaisunsa, mutta:

– Jos jotain uskallan arvioida, olen optimisti ja luottavainen mahdollisuuksiin, että tämä laki saadaan hyväksyttyä.

Orpon mukaan keskustelujen henki on ollut se, että yhteinen huoli Suomen kansallisesta turvallisuudesta yhdistää.

– Ja sen jälkeen varmasti kaikilla on ollut toiveena, että pystymme hallituksena eduskunnalle tuomaan lain, joka on sekä toimiva että hyväksyttävissä. Ja nyt me olemme sellaisen pystyneet tuottamaan.

Orpon mukaan hallituksen lakiesitysluonnosta on jatkovalmisteltu huolella ja siinä on otettu huomioon lausuntopalaute ja oikeuskanslerin huomiot.