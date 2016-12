Vakava varoitus jääkarhuille: Hengenvaara uhkaa

Tästä vuodesta on tulossa mittaushistorian lämpimin. Lämpötila on WWF:n mukaan arktisella alueella monin paikoin huomattavasti korkeampi kuin yleensä joulukuun alussa, ja meri on jäätynyt poikkeuksellisen hitaasti.

Syyskuussa arktinen merijää oli mittaushistorian toiseksi pienin, ja talven jääpeite on muodostumassa WWF:n mukaan todella hitaasti. Jääkarhut joutuvat odottamaan jään muodostumista päästäkseen etsimään ruokaa, ja monien yksilöiden energiavarannot alkavat käydä vähiin.

Jääkarhuja arvioidaan olevan noin 22 000 – 31 000, mutta WWF:n mukaan tutkijat arvelevat, että vuoteen 2050 mennessä yksilömäärä voi pienentyä jopa kolmanneksella jääpeitteen hupenemisen takia.

WWF:n asiantuntijan Sybille Klenzendorfin mukaan kuluva vuosi voi olla jääkarhuille todellinen haaste. Hän vieraili marraskuun alkupuolella Kanadan Churchillissä, jonne monet karhut kokoontuvat odottamaan meren jäätymistä.

– Churchillissä viettämäni viikon aikana näin todella laihan emon ja pennun ja monia muitakin laihoja karhuja. Siitä on kolme viikkoa, eikä jäätä ole vieläkään muodostunut, Kletzendorf kertoo WWF:n tiedotteessa.

WWF:n ilmastoasiantuntija Kaarina Kollen mukaan arktisen alueen lämpenemistahti lähestyy sitä pistettä, jolloin ilmastonmuutos on vaarassa riistäytyä käsistä.

– Tämä tarkoittaa tilaa, jossa arktinen alue ja maapallon ilmakehä alkaisivat lämmittää itse itseään. Se olisi hengenvaarallinen noidankehä, jonka ennaltaehkäisyn on oltava globaali prioriteetti, hän arvioi.

Hänen mielestään energian säästölle ja uusiutuvalle energialle perustuvaa tulevaisuutta täytyy alkaa rakentaa nyt.

– Paljon on vielä tehtävää, sillä esimerkiksi EU:n tällä viikolla julkaisema energialinjaus ei tarjoa riittäviä ratkaisuja, Kolle huomauttaa.