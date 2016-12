Wikileaks-paljastus: Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin perheellä kytköksiä ISIS:iin

Wikileaks on julkaissut tuhansia turkkilaisministeri Berat Albayrakin, presidentti Recep Tayyip Erdoganin vävyn, sähköposteja, jotka medialähteiden mukaan yhdistävät hänet terroristijärjestö Isisiin. Asiasta uutisoi American Herald Tribune.

Sähköpostit paljastavat, että Albayrakinilla on sisäpiirin tietoa öljykuljetuksista, joita on tehty Isisin hallinnoimilta öljyalueilta Irakista Turkkiin. Albayrak on aiemmin kieltänyt, hänellä ei ole kuljetuksiin minkäänlaista yhteyttä.

Joulukuussa 2015 Isisille läheiset lähteet paljastivat, että Ankara toimittaa Takfiri-sotilaille aseita ja ammuksia Qatarin välittäjien kautta ja että Turkki ostaa samaa reittiä puolestaan öljyä Takfiri-terroristeilta. Lähteet väittävät lisäksi, että Turkki olisi myynyt Isisiltä ostettua öljyä halpaan hintaan joillekin Itä-Euroopan maille.

Wikileaksin perustaja Julian Assange perustelee sähköpostien julkistusta sillä, että Erdogan on tuhonnut vapaan median toiminnan.

– Turkkilaiset tarvitsevat vapaan median ja vapaan internetin, Assange sanoo.