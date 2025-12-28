Ukrainan tiedustelupäällikkö: Vladimir Putinin lähipiiri kehottaa sodan lopettamiseen

Ukrainan tiedustelupäällikkö, kenraaliluutnantti Kyrylo Budanovin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähipiirissa yhä useampi puhuu sodan lopettamisen puolesta. Syy on hänen mukaansa ennnen muuta taloudellinen. Sodan hinta on kasvamassa sietämättömän suureksi ja jokainen lisäpäivä on äärimmäisen kallis.

– Venäjän vuoden 2026 budjetti on katastrofaalinen. Lähes kaikista ohjelmista leikataan, puolustusta lukuun ottamatta, Budanov sanoo Ukrainan entisen elinkeinoministerin Tymofiy Mylovanovin viestipalvelu X:ssä jakamalla haastattelulla.

Tiedustelupäällikön mukaan sota ja siihen läheisesti liittyvät menot vievät nyt jopa 46 prosenttia budjetista. Hän korostaa, ettei mikään maa ei voi kehittyä tai toimia normaalisti, jos lähes puolet rahoista kuluu sotaan.

Budanov kertoo, että Ukraina uskoo taloudellisista huolista huolimatta Venäjän tavoitteen olevan vuoden 2026 osalta vallata Donbas ja koko Zaporižžjan alue.

Lähitulevaisuudessa hyökkääjän kerrotaan pyrkivän ottamaan Donetskin alueen täyteen hallintaansa, työntymään syvemmälle Dnipropetrovskin alueelle, jatkamaan operaatioita Zaporižžjassa ja Hersonissa sekä laajentamaan puskurivyöhykkeitä rajan varrella.

– Ukrainan iskut Venäjän energiasektoriin ovat vähentäneet noin 21 prosenttia sen öljynjalostus- ja polttoainetuotannosta, tiedustelupäällikkö kertoo.

Hän painottaa, että Venäjän talous nojaa öljyyn, kaasuun ja kultaan. Vaikka täydellistä romahdusta ei ole tullut, ongelmat kasaantuvat ennen pitkää.

– Sota maksaa Moskovalle paljon, mutta se jatkaa etenemistä ja pyrkii näyttämään itsevarmuutta, Budanov arvioi.