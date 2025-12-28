Ukrainaan viikossa ​​94 ohjusta, yli 2100 droonia ja lähes 800 ohjattua pommia

– Nämä ovat vuoden aktiivisimpia diplomaattisia päiviä, ja paljon voidaan päättää ennen uutta vuotta. Teemme kaikkemme tämän eteen, mutta päätösten tekeminen riippuu kumppaneistamme. Niistä, jotka auttavat Ukrainaa, ja niistä, jotka painostavat Venäjää, jotta venäläiset tuntevat oman aggressionsa seuraukset, presidentti Volodymyr Zelenskyi totesi Ukrinformin mukaan.

Hänen mukaansa pelkästään tämän viikon aikana venäläiset laukaisivat yli 2 100 taisteludronea, noin 800 ohjattua ilmapommia ja 94 erityyppistä ohjusta.

– Kaikki tämä oli suunnattu kansaamme, itse elämää ja kaikkea sen normaalia toimintaa ylläpitävää vastaan ​​– ennen kaikkea energiainfrastruktuuriamme vastaan, presidentti korosti.

Zelenskyi mukaan ”korjausmiehistömme, energiatyöntekijämme ja Ukrainan valtion hätäpalvelun ensihoitajat työskentelevät kirjaimellisesti 24/7 suojellakseen ihmishenkiä ja palauttaakseen sähkönsaannin”.

– Mutta yhtä tärkeää on, että Venäjän vastaiset pakotteet toimivat, että kaikkia sen aggressiota vastaan ​​​​kohdistetaan poliittista painostusta, ja että Ukraina saa ilmapuolustusohjuksia. Ja että me kaikki viimeistelemme niiden toimien muodot, jotka lopettavat tämän sodan ja takaavat turvallisuuden.

– Juuri näistä toimista keskustelemme tänään kumppaniemme kanssa, Zelenskyi sanoi ja ilmaisi kiitollisuutensa kaikille Ukrainaa auttaneille.

Zelenskyi saapui lauantaina Yhdysvaltoihin, jossa odotetaan tapaamista Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa sunnuntai-iltana. Hänen on määrä keskustella Trumpin kanssa sodan lopettamiseen, turvallisuustakuisiin ja taloudelliseen yhteistyöhön liittyvistä kysymyksistä.