Verkkouutiset

Rovaniemen lentoasema lokakuussa 2025. LEHTIKUVA / JOUNI PORSANGER

IL: Tilanne Rovaniemellä ”vielä pahempi kuin lauantaina”

  • Julkaistu 28.12.2025 | 19:03
  • Päivitetty 28.12.2025 | 19:28
  • Lappi, Lentoliikenne
Hannes-myrskyn vaikutukset jatkuvat.
Hannes-myrsky on ajanut Rovaniemen lentoaseman jo toista päivää jatkuneeseen kaaokseen. Iltalehteen yhteyttä ottanut lukija kertoo kaaoksesta paikan päällä.

Lukija kertoo, että jo lauantai-iltana lentoasema oli aivan täysi. Sunnuntaina tilanne vaikutti olevan entistä pahempi hänen palattuaan asemalla uudestaan. Jonojen kerrotaan olevan varsin pitkät. Pelkästään kahvilaan oli 40 minuutin jono.

– Tämä on vielä pahempi kuin eilen, hän totesi iltapäivällä IL:lle.

Kaikki lennot peruttiin voimakkaan myrskyn vuoksi lauantaina Lapin lentoasemilla. Suurin vaikutus osui Rovaniemen lentoasemaan, joka on selkeästi näistä vilkkain.

Lentoaseman toiminnasta vastaava Finavia kertoi verkkosivuillaan iltapäivällä, että sunnuntaille aikataulutettujen lentojen lisäksi asemalla oli matkustajia jopa 20 lauantailta siirtyneeltä lennolta.

– Lentoasemalla on lisäksi satoja matkustajia, jotka odottavat edelleen tietoa lentoyhtiöltään tai matkanjärjestäjältään korvaavasta lennosta, verkkosivuilla sanotaan.

