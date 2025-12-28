Itä-Ukrainan Donetskin alueella Ukrainan joukot pitävät edelleen puolustusasemiaan Pohjois-Pokrovskissa ja ovat vahvistaneet joukkojaan Myrnohradissa vastustaakseen Venäjän kaksijakoista hyökkäystä, Ukrainan ilmahyökkäysjoukkojen sunnuntaisen raportin mukaan. Asiasta kertoo Euromaidan Press.

– Vaikka Venäjä ylläpitää voimakasta hyökkäystoimintaa Pokrovskin länsireunan lähellä, mikään sen yrityksistä ei ole murtautunut läpi, raportissa todetaan.

Venäjä on vuosien ajan jatkuneen täysimittaisen hyökkäyksen aikana kanavoinut joukkoja valtaamaan muun Donetskin alueen. Pokrovskin-Myrnohradin kaupunkialue on kärsinyt rintaman raskaimmista ja pitkittyneimmistä taisteluista.

Ilmahyökkäysjoukkojen 7. nopean toiminnan armeijakunta sanoo, että Ukrainan puolustusjoukot pitävät ”lujasti” hallussaan Pokrovskin pohjoisosaa, jossa venäläisjoukot yrittivät epäonnistuneesti murtautua puolustuslinjan läpi rautatien pohjoispuolella.

– Venäjän tavoite täällä pysyy muuttumattomana, eli Hryšynen alueen saavuttaminen. Mutta joukkomme estävät kaikki vihollisen hyökkäykset, 7. armeijakunta kirjoitti raportissaan.

Ukrainan joukot vahvistavat ryhmittymäänsä vastatakseen Venäjän painostukseen koillisesta ja etelästä, mikä on mahdollista ”osittain Svitlen ja Rivnen alueen käytävän hallinnan säilyttämisen ansiosta”.

Myrnohradissa ilma- ja merijalkaväen yksiköt ovat tällä hetkellä mukana kaupungin puolustuksessa.

– Koska vihollinen ei pysty ottamaan kaupunkia hallintaansa, se turvautuu demonstratiivisiin propagandatoimiin Myrnohradin etelälaidoilla, 7. armeijakunta sanoo.

Näihin toimiin kuuluu useita kirjattuja yksittäisiä yrityksiä soluttautua Myrnohradin keskustaan. Näiden lavastettujen tapahtumien kerrotaan olevan suunnattu Venäjän kotiyleisölle, joka Ukrainan joukkojen mukaan on nyt ”pysyvässä uudenvuoden edeltävässä päihtymyksen tilassa”.