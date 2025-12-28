MT: Helsingin pörssi ylsi vuoden suurimpien nousijoiden kärkikolmikkoon

Helsingin pörssi on Euroopan kovimpia nousijoita vuonna 2025, kirjoittaa Maaseudun tulevaisuus. OMX Helsinki 25, eli vaihdetuimpien osakkeiden markkina-arvolla painotettu indeksi, on noussut noin 50 prosenttia vuoden alusta. Vain Espanjan ja Kreikan pörssit kipuavat Helsingin edelle noin prosenttiyksikön erotuksella.

Nousu tarkoittaa, että Helsingin pörssi on ollut tuottoisa sijoituskohde tämän vuoden aikana. Vain vuotta aikaisemmin Helsingin pörssi oli Euroopan ja koko maailman yksi heikoiten kehittyvistä osakemarkkinoista.

Pörssiä on vauhdittanut erityisesti korkojen lasku. Myös tasapainossa oleva inflaatio on pörssinousun keskeisiä tekijöitä.

Helsingin pörssi-indeksin nousu ennustaa suhdanteen vahvistumista vuonna 2026. Merkkejä vahvemmasta taloudesta onkin alkanut näkymään jo monella alalla. Nousuun vaikuttavia trendejä ovat tekoäly, digitalisaatio, sähköistäminen, automaatio ja omavaraisuus.

Vuoden viimeinen neljännes on perinteiseen tapaan ollut hyvää aikaa erityisesti kotimaiselle elintarviketeollisuudelle ja kaupalle. Myös pankkisektori on elpynyt rahoitusmarkkinoiden vanavedessä. Sen sijaan rakentaminen ei ole vielä löytänyt uutta nostetta.