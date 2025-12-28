”Taloudessa mennään kohti valoisampia aikoja”

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen näkee Suomen talouden liikkuvan nyt kohti valoisampia aikoja. Heinonen nostaa tuoreessa blogissaan esiin useita Kauppalehden listaamia positiviisia merkkejä talouden suotuisasta kehityksestä.

Ensimmäisenä kansanedustaja huomauttaa KL:n kertomasta OP Pohjolan ennusteesta, jonka mukaan Suomen talous kasvaa ensi vuonna kaksi prosenttia. Heinonen muistuttaa, että talouden viriämistä on odotettu pitkään, mutta OP:n ennuste on tästä huolimatta vahva signaali.

Ensimmäinen oli otsikoitu: ”2,0 prosentin kasvu”. Maamme talouden kasvun vahvempaa viriämistä on siis odotettu ja nytkin ennusteissa on edelleen hajontaa. Mutta KL nostaa esille OP Pohjolan ennusteen lokakuulta missä pankki ennusti peräti kahden prosentin talouskasvua ensi vuodelle.

Toisena hän nostaa työllisyystilanteen. Viimeisimpien lukujen valossa Suomessa on nyt 25 000 työllistä enemmän kuin vuosi sitten. Lisäksi Heinonen huomauttaa, että työttömyyslukujen kasvun yhdeksi selittäväksi tekijäksi KL kertoo työvoiman tarjonnan kasvun.

Myös reaalipalkkojen kehitys ja nettopalkan ostovoima antaa kokoomusedustajan mukaan uskoa tulevaan.

– Alkavana vuonna Veronmaksajien keskusliiton mukaan nettopalkkojen ostovoima paranee jo kolmatta vuotta peräjälkeen. Ostovoima kasvaa jopa 2,2 prosentilla ensi vuonna, kun mukaan otetaan reaalipalkan kahden prosentin kasvu ja palkaverotuksen keventäminen, Timo Heinonen kirjoittaa.

– Ostovoiman kasvu on siis merkittävää ja näin kurotaan umpeen kuuden vuoden ostovoimakuoppa lopultakin. Edellisen pääministeri Sanna Marinin (sd) vasemmistohallituksen kaudellahan ostovoima käytännössä syöksyi ja jäi sitten kyntämään vuosiksi pohjalukemiin.

Kansansanedustaja listaa lisäksi useita talouden taustalukuja, jotka kaikki näyttäisivät olevan vihreällä. Suomen vaihtotase on parantunut 0,9 prosenttia vuodessa, kustannuskilpailukyky 1,4 prosenttia tänä vuonna ja ulkomaille suuntautuneen viennin arvo tammi-lokakuussa 3,8 prosenttia. Samaten positiviista on, että sähköenergia oli Suomessa Euroopan talousalueen kolmanneksi halvinta.

Heinonen nostaa puolusteollisuuden merkitystä. Petteri Orpon (kok.) hallitus on päättänyt 6,3 miljardin euron panostuksista puolustusmenoihin ja KL arvioikin tämän luovan myös talouteen piristeruiskeen.

Yhdeksäntenä kansanedustaja huomauttaa työmarkkinakeskusjärjestöjen saavuttamasta neuvottelutuloksesta työeläkeuudistukseen liittyen. Tavoitellun paremman sijoitustuoton myötä työeläkevakuutusmaksut laskevat keskimäärin 1,5 prosenttia samalla säiyttäen esimerkiksi eläkeiän ennallaan.

Viimeisenä kokoomusedustaja mainitsee Helsingin pörssin tämän vuoden kurssinousun, joka on ollut 25 prosenttia.

– Hyviä uutisia talven ja vuoden synkimpään aikaan. Eli kyllä valoa kohden mennään ja toivottavasti hyvät signaalit vahvistuvat ja saavat uusia seurakseen, kansanedustaja Timo Heinonen päättää.