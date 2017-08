Venetsian pormestari: Jokainen, joka huutaa täällä Allahu Akbar, ammutaan

– Jos joku huutaa "Allahu akbar" juostessaan läpi Pyhän Markuksen aukion läpi, hänet ammutaan neljän askelen jälkeen, Luigi Brugnaro sanoi terrorismia ja radikalismia käsitelleessä seminaarissa Riminillä tiistaina.

"Allahu akbar" on arabiaa ja tarkoittaa suomeksi "Jumala on suurin". Lausahdus on tullut tunnetuksi jihadistien taisteluhuutona terrori-iskujen yhteydessä.

Brugnaro sanoi tilaisuudessa, että Venetsia on Barcelonaa turvallisempi paikka. Hän muistutti, että maaliskuussa Italian poliisi pysäytti kosovolaisten jihadistien terroristisolun, jonka oli tarkoitus räjäyttää Venetsian Rialto-silta.

– Venetsiassa pidätimme neljä terroristia, jotka halusivat räjäyttää Rialto-sillan ja sanoivat, että haluavat Allahin luokse. Mutta me lähetimme heidät välittömästi Allahin luokse ennen kuin he pystyivät tekemään yhtään harmia, Brugnaro sanoi.

Tilaisuuden jälkeen Firenzen pormestari Dario Nardella teki Brugnarosta pilaa juoksemalla tämän luokse ja huutamalla "Allahu akbar". Myöhemmin Nardella pyysi anteeksi, että huusi "Allahu akbar".

Luigi Brugnaro on aiemmin saanut julkisuutta maailmalla homovastaisuudestaan. Hän on muun muassa sanonut, että Venetsiassa ei järjestetä ikinä Pride-kulkueita.

Tultuaan valituksi Venetsian pormestariksi vuonna 2015, Brugnaro määräsi useita kirjoja poistettavaksi lasten kirjastoista niiden "homoystävällisen" sisällön takia.