”Tuhoaa kerralla Ranskan tai Teksasin” – kuva julki Venäjän uudesta Satan II -jättiydinaseesta

Venäläinen ohjusvalmistaja Makejev on julkaissut kotisivuillaan ensimmäisen mallikuvan uudesta RS-28 Sarmat-ydinohjuksesta.

Kuvan kanssa on julkaistu lyhyt tiedote. Siinä todetaan, että Sarmatin kehitystyö aloitettiin Venäjän valtion vuonna 2010 tekemän puolustustilauksen ja vuosina 2012–2013 suoritetun suunnittelujakson jälkeen.

”Venäjän puolustusministeriö allekirjoitti sopimuksen Sarmatin kehittämisestä. Tulevaa strategista ohjusjärjestelmää kehitetään, jotta Venäjän strategisille ohjusjoukoille saadaan varma ja tehokas ydinpelote”, Makejevin tiedotteessa todetaan.

Verkkouutiset on kertonut Sarmat-ohjuksesta aiemmin muun muassa tässä. Myös SS-30-nimityksellä tunnettu ohjus on aiempien tietojen mukaan määrä ottaa käyttöön jo tämän vuoden aikana. Se korvaa kylmän sodan peruja olevat SS-18-ohjukset. Ne tunnetaan Natossa lempinimellä Satan. Tämän vuoksi Sarmatia on tituleerattu toisinaan myös Satan II -nimityksellä.

Erittäin raskaan Sarmatin varsinaisista ominaisuuksista on kerrottu vain vähän julkisuuteen. Kyse on joka tapauksessa massiivisesta strategisesta ydinasejärjestelmästä.

Sarmat-ohjus painaa vähintään 100 tonnia ja sen kantama on noin 10 000 kilometriä. Ohjus kykenee kantamaan 10 tonnin asekuorman ja se voidaan varustaa 12 itsenäisellä taistelukärjellä.

Venäjän asevoimien Zvezda-kanava mainosti keväällä ohjelmassaan yhden Sarmat-ohjuksen kykenevän ”pyyhkimään maan päältä Ranskan tai Texasin kokoisen alueen”.

Sarmat-ohjus saattaa olla myös Venäjän tiettävästi kehittelemän hypersonisen taistelukärjen tuleva laukaisualusta. Ase tunnetaan nimellä yu-71 tai Projekti 4202. Verkkouutiset on kertonut salaisesta aseesta tässä ja tässä.

Hypersonisia aseita on vaikea havaita ajoissa ja liki mahdoton pysäyttää nykyisillä torjuntajärjestelmillä. Yhdysvallat ja Kiina ovat kehittäneet ja testanneet jopa 10-kertaista äänennopeutta lentäviä laitteita avoimesti vuosikausia. Myös Venäjältä on kantautunut vihjailuja vastaavasta aseesta jo pitkään, mutta hankkeen yksityiskohdat ovat pysyneet salassa.

Projekti 4202 mainitaan kuitenkin nyt myös Venäjän valtion median uutisessa uudesta Sarmat-kuvasta. Venäläismedian mukaan hypersoninen taistelukärki tulisi asevoimien käyttöön 2020-luvulla.