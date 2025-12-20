KSML: Muista tämä, jos hankit lapselle droonin joululahjaksi

Lapsille ostetaan tänä jouluna runsaasti drooneja lahjoiksi. Lahjanostajan kannattaa kuitenkin olla tarkkana, sillä isompien droonien lennättäminen edellyttää rekisteröitymistä, neuvoo Keskisuomalainen.

Vaikka suosittuja ovat pienemmät sisätiloissa lennätettävät minihelikopterit, voi hulppeimmissa leikkidrooneissa kantama olla jopa 30 metriä. Latausaika vaihtelee kahdestakymmenestä minuutista tuntiin.

Suurempia drooneja ostaessa onkin syytä ottaa huomioon, tarvitseeko lennättäjän rekisteröityä Traficomin kautta droneoperaattoriksi. Yleensä alle 250 gramman drooneissa tällaista vaatimusta ei ole, mutta yksittäisen mallin suhteen asia kannattaa tarkistaa Traficomin verkkosivuilla.

Hyvä muistisääntö on myös se, että jos mallissa on kamera, on rekisteröityminen tavallisesti pakollista. Toisaalta kamerallinenkaan drooni ei vaadi rekisteröitymistä, jos se on EU:n leludirektiivin mukainen lelu.

Helpoimmalla selviääkin, kun asiasta kysyy myyjältä tai tarkistaa asian netistä.

Mahdollisen rekisteröintitarpeen lisäksi Traficomin ylitarkastaja Pekka Asikainen painottaa, että droonia lennättäessä on muistettava tietyt säännöt. Kotirauhaa ei saa häiritä eikä muita ihmisiä kuvata. Vain yksittäisen ihmisen yli saa lentää.

– Ihmisjoukkojen yli lennättäminen ei ole sallittua, sitä ei voi koskaan teroittaa liikaa, Asikainen linjaa Keskisuomalaiselle.