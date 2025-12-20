Timo Heinonen: Talouden sopeuttamista täytyy jatkaa

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok) korostaa tuoreessa blogikirjoituksessaan, että Suomen julkisen talouden sopeuttamista on jatkettava myös tulevina vuosina. Hänen mukaansa maan taloustilanne on muodostunut odotettua vaikeammaksi. Edessä olevat päätökset ovat mittaluokaltaan poikkeuksellisen suuria.

Valtiovarainministeriö kertoi viime viikolla, että nykyisen hallituksen on varauduttava vielä miljardiluokan lisäsäästöihin ensi vuonna EU:n alijäämämenettelyn vuoksi. Vuoden 2027 eduskuntavaalien jälkeen aloittavan seuraavan hallituksen sopeuttamistarve on tarkentumassa noin 7–12 miljardiin euroon.

– Tehtävä on massiivinen ja vaikea, Heinonen toteaa.

Heinosen mukaan tilannetta mutkistaa lisäksi puolustushankintojen aikataulumuutos. Hävittäjähankintojen kirjaaminen alijäämään siirtyy ensi vuodelle, mikä kasvattaa sopeutustarvetta arviolta noin 1,4 miljardilla eurolla.

– Lisäsopeutustarve olisi näin ollen noin 1,4 miljardia euroa. Tehdäänkö tämä kokonaisuudessaan on poliittisen arvioinnin paikka, mutta itse ajattelen niin, että alijäämämenettelyn suosituksia ei voida kokonaan sivuuttaa, Heinonen pohtii.

– Joka tapauksessa tulevan hallituksen tulee jatkaa tätä työtä ja tehtävää jää kaikissa tilanteissa sille enemmän kuin tarpeeksi.

Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talous on toipunut kuluvana vuonna odotettua heikommin. Bruttokansantuotteen kasvu jää tänä vuonna noin 0,2 prosenttiin, mutta ensi vuodelle ennustetaan 1,1 prosentin kasvua. Vuosina 2027–2028 kasvun arvioidaan olevan noin 1,6–1,7 prosenttia.

– Ilmassa on siis epävarmuutta ja varmasti myös epäluottamusta siihen miten omakin talous kehittyy, Heinonen kirjoittaa.

Vaikka kotitalouksien tulot ja ostovoima ovat kasvaneet, kulutus ei ole lähtenyt liikkeelle. Epävarmuus työmarkkinoista, geopoliittisesta tilanteesta ja julkisen talouden sopeutustoimista jarruttaa edelleen kuluttajien luottamusta.

Heinonen nostaa esiin myös myönteisiä merkkejä. Investoinneissa pohja on ministeriön mukaan ohitettu, ja erityisesti energiasiirtymä sekä puolustusinvestoinnit vauhdittavat kasvua tulevina vuosina. Myös työllisyyden odotetaan paranevan, vaikka työttömyys on noussut nopeasti viimeisen vuoden aikana.