Steve Witkoff oli Vladimir Putinin valinta

Yhdysvaltain Lähi-idän erityislähettiläs Steve Witkoffin nousu presidentti Donald Trumpin lähipiiristä keskeiseksi Venäjä-neuvottelijaksi näyttää olleen myös presidentti Vladimir Putinin toiveissa. The Wall Street Journalin mukaan Kreml oli analysoinut Trumpin hallinnon tulevia henkilöitä ja päätellyt, että Witkoff olisi Venäjän kannalta paras vaihtoehto.

WSJ:n mukaan Witkoff oli vasta aloittanut Trumpin Lähi-idän-erityislähettiläänä, kun Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman välitti viestin: Putin halusi tavata juuri Witkoffin. Putinin kerrotaan tutkineen Trumpin ympärillä olevien henkilöiden psykologisia profiileja ja päätyneen siihen, että virallisesti Venäjä–Ukraina-lähettilääksi nimetty kenraali Keith Kellogg ei ollut Moskovalle mieleinen. ja vihjasi jopa amerikkalaisvangin vapauttamisesta eleenä.

Kremlin “rahamiehenä” tunnettu Kirill Dmitriev toimi yhteyshenkilönä ja rakensi asetelman, jossa Witkoffin odotettiin saapuvan yksin Moskovaan, ilman CIA:n briiffaajia, diplomaatteja tai edes tulkkia. ”Hyvän tahdon eleenä” Venäjä vapautti tapaamisen yhteydessä vuosia vangittuna olleen amerikkalaisopettaja Marc Fogelin.

Witkoffista tuli WSJ:n mukaan nopeasti Putinin suosima yhteyskanava Washingtoniin. Hän on matkustanut Venäjälle toistuvasti ja käynyt Putinin kanssa pitkiä kahdenkeskisiä keskusteluja. Samalla Euroopassa on herännyt huoli, että Witkoff painostaisi Ukrainaa myönnytyksiin ja että perinteiset ulkopoliittiset rakenteet olisi ohitettu Kremlin eduksi.