Venäjälle karvas menetys – hävittäjät tuhottiin kentälle

Ukraina turvallisuuspalvelu (SBU) kertoo tuhonneensa kaksi venäläistä Su-27-hävittäjää Belbekin lentokentällä miehitetyllä Krimin niemimaalla.
Turvallisuuspalvelun erikoisjoukkojen Alfa-yksikön pitkän kantaman drooneilla toteutetussa iskussa tuhoutuneista koneista toinen oli SBU:n mukaan täydessä varustuksessa ja valmiina lähtemään lentoon.
Belkbekin sotilaslentokenttä sijaitsee lähellä Sevastopolia.
SBU arvioi tuhoutuneiden koneiden kappalehinnan olevan noin 60 miljoonaa euroa.
Turvallisuuspalvelun mukaan myös lennonjohtotorni on vahvistetusti tuhoutunut, mikä vaikeuttaa operointia kentältä.
Kyseessä on jo toinen lähipäivinä tehty isku Belbekin lentokentälle. 18. joulukuuta SBU tuhosi kentällä kaksi pitkän kantaman Nebo-SVU-tutkaa, S-400-ilmatorjuntajärjestelmässä käytettävän tutkan, Pantsir-S2-ilmatorjuntajärjestelmän sekä MiG-31-hävittäjän.
Verkkouutiset kertoo aiemmasta iskusta tässä jutussa.
Ukrainan turvallisuuspalvelun mukaan iskut keskeisille tukikohdille Krimin niemimaalla heikentävät merkittävästi Venäjän kykyä operoida alueelta käsin.
