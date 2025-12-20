ISIS saattaa iskeä uudelleen Syyriassa

Terroristijärjestö ISIS:n tunnustamat iskut Yhdysvaltain joukkoja vastaan Syyrian Palmyrassa saattavat rohkaista muitakin ryhmittymiä väkivaltaisiin tekoihin. Näin arvioi amerikkalainen Institute for the Study of War -ajatushautomo tuoreessa päivityksessään. Se pitää lisäiskuja mahdollisina.

ISIS:iin myötämielisesti suhtautunut Syyrian turvallisuusjoukkojen sotilas tappoi 13. joulukuuta kaksi yhdysvaltalaista sotilasta, amerikkalaisen tulkin sekä syyrialaisen sisäisen turvallisuuden viranomaisen. ISW:n mukaan ISIS:iin kytkeytyneet tai sen inspiroimat taistelijat voivat innostua vastaavista hyökkäyksistä Yhdysvaltain tai Syyrian joukkoja vastaan.

Terroristijärjestö ei ottanut hyökkäystä nimenomaisesti nimiinsä, mutta kehui iskua sen kohdistumisesta Yhdysvaltojen ja Syyrian hallituksen ”yhteisjoukkoihin” Viimeaikaiset ISIS:n kehotukset valvoa Yhdysvaltain joukkoja ja hyökätä Syyrian hallituksen sotilaita vastaan ”aina ja kaikkialla missä mahdollista” saattoivat ISW:n arvion mukaan motivoida tekijää.

ISIS:n tukijat ja seuraajat tulkitsevat ISW:n mukaan todennäköisesti Palmyran iskun ylistämisen kannustuksena toteuttaa vastaavia hyökkäyksiä. Iskun ihannointi voi viestiä ISIS:n seuraajille, että järjestö hyväksyy niin sanotut sisäpiirihyökkäykset ja rohkaisee soluttautumaan Syyrian turvallisuus- tai sotilasjoukkoihin vastaavien iskujen toteuttamiseksi.

Yhdysvaltain ja Syyrian joukot ovat viime kuukausina tehneet yhteistyötä tuhotakseen ISIS-soluja sekä vangitakseen tai surmatakseen ISIS-johtajia eri puolilla Syyriaa.

Verkkouutiset kertoi aiemmin, että Yhdysvallat suoritti mittavan ilmaiskujen sarjan ISIS:n kohteisiin perjantaina.