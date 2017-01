Vladimir Putinin tiedottaja: Olemme Donald Trumpin kanssa samaa mieltä Natosta

Venäjän presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov sanoo Venäjän olevan samaa mieltä Natosta Yhdysvaltojen tulevan presidentin Donald Trumpin kanssa.

– Nato on todellakin muinaismuisto, olemme tästä samaa mieltä, Peskov totesi toimittajille Venäjän median mukaan.

Donald Trump ruoti saksalaiselle Bildille ja brittiläiselle The Timesille antamassaan haastattelussa Naton ongelmia.

”Sanoin kauan aikaa sitten, että Natolla oli ongelmia. Numero yksi oli että se oli vanhentunut, koska se luotiin monia, monia vuosia sitten. Numero kaksi: (jäsen)maat eivät maksa sitä mitä niiden tulisi maksaa. Sain paljon painostusta, kun sanoin Naton olevan vanhentunut. Se on vanhentunut, koska se ei hoida terroria. Sain kahden päivän ajan paljon painostusta. Ja sitten he alkoivat sanoa että Trump on oikeassa", Donald Trump totesi.

Donald Trump sanoi, että Nato on hänelle hyvin tärkeä. Tuleva presidentti painotti myös olevansa sitoutunut Euroopan ja lännen puolustamiseen.

Dmitri Peskovin mukaan Venäjä katsoo, että Nato keskittyy vastakkainasetteluun ja ettei sitä voida pitää ”modernina rakenteena, joka vastaa vakauden, kestävän kehityksen ja turvallisuuden tavoitteisiin”.