Peli kovenee: Valitsijamiehet saavat USA:ssa jopa tappouhkauksia Trumpin takia

Yleensä valitsijamieskokous on muodollisuus, joka vahvistaa presidentinvaalien äänestyksen tuloksen.

Valitsijamiesten odotetaan äänestävän siten, että osavaltiossa enemmän saanut ehdokas saa kaikkien osavaltion valitsijamiesten äänet.

Nyt on toisin.

Varjoja Donald Trumpin virallisen presidentiksi valinnan ylle ovat heittäneet Michiganin uudelleenlaskenta, tiedusteluviranomaisten lausunnot Venäjän vaikuttamisesta vaalitulokseen sekä joidenkin valitsijamiesten uhkaus livetä vaalissa voittaneen ehdokkaan takaa.

Valitsijamiehiin yritetään vaikuttaa eri tavoin, jotta he eivät äänestäisi Trumpia.

The New York Postin mukaan osa valitsijamiehistä on saanut jopa tappouhkauksia, jos he äänestävät Trumpin puolesta. Valitsijamiehet saavat lehden mukaan tuhansia Trumpin vastaisia sähköposteja ja lukuisia puhelinsoittoja.

Demokraattinen Harvardin professori Larry Lessig kertoi alkuviikosta Politicolle, että jopa 20 republikaanista valitsijamiestä harkitsee äänen antamista Trumpia vastaan. Lessig pyörittää Trumpin vastaista ryhmää, joka tarjoaa lakiapua republikaaneille, jotka harkitsevat Trumpia vastaan äänestämistä.

The New York Postin haastettelema valitsijamiehenä toimiva 74-vuotias eläkeläisnainen Arizonasta kertoi, että tällaista ei ole aiemmin tapahtunut. Sähköpostipommituksen lisäksi Lessigin vetämä ryhmä on yrittänyt taivutella häntä äänestämään Trumpia vastaan.

Trump voitti vaaleissa taakseen 306 valitsijamiestä, kun voittoon vaaditaan 270 valitsijamiestä. Jotta Trump jäisi valitsematta, 36 valitsijamiehen pitäisi äänestää toisin kuin vaalitulos edellyttäisi.

Poikkeuksellista ei ole se, että yksittäiset valitsijamiehet äänestävät vaalitulosta vastaan. 29 osavaltiossa vaalituloksen vastaisesti äänestäminen on lain vastaista.

Maanantaina Hillary Clintonin pääneuvonantaja John Podesta sanoi, että Clintonin kampanja tukee 10 valitsijamiehen toivetta, että Venäjän vaikuttamisesta Yhdysvaltain vaaleihin annettaisiin nähtäville tiedusteluraportti.