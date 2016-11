Tanska saa uuden hallituksen - Tarvitsee edelleen tukea populistipuolueelta

Tanska saa maanantaina uuden koalitiohallituksen, kirjoittaa Jyllands Posten.

Pääministeripuolue Venstre jakaa hallitusvastuun tästä eteenpäin Liberaalin allianssin ja Konservatiivipuolueen kanssa.

Pääministeri Lars Løkke Rasmussen totesi tiedotustilaisuudessa, että uusi hallitus tulee tekemään töitä kovasti etenkin sen eteen, että maassa luodaan pienemmät sosiaaliset ja taloudelliset erot ihmisten välille.

Puolueet pääsivät yhteisymmärrykseen hallituksen muodostamisesta koko viikonlopun jatkuneiden neuvotteluiden jälkeen. Alun perin pääministeri Rasmussen kutsui tukipuolueet neuvonpitoon jo 19. marraskuuta.

Uudet ministerit esitellään pääministerin mukaan huomenna maanantaina. Kyseessä on ensimmäinen kerta Liberaalille allianssille, kun se saa ministerin.

Lars Løkke Rasmussen lähestyi puolueita yhteistyön merkeissä välttääkseen uudet vaalit. Liberaalin allianssin puoluejohtaja Anders Samuelsen on jo useiden kuukausien ajan uhannut kaataa yksipuoluehallituksen, mikäli ylintä tuloveroa ei lasketa viidellä prosenttiyksiköllä.

Nyt puolueet ovat ilmoittaneet päässeensä sopuun, jonka mukaisesti yhä harvempi tanskalainen osuu suurimpaan veroluokkaan.

Vaikka hallituksessa on nyt yhden puolueen sijasta kolme puoluetta, on kyseessä edelleen vähemmistöhallitus. Populistista Tanskan kansanpuoluetta ei kutsuttu neuvotteluihin, vaikka hallitus on edelleen sen tuesta riippuvainen toimissaan.

Rasmussenin hallitus on tarvinnut tähän mennessä tukea kolmelta puolueelta saadakseen tavoitteitaan läpi. Nyt kun hallitukseen houkuteltiin niistä kaksi, tarvitaan oppositiosta enää Tanskan kansanpuolueen mandaatit. Jyllands Postenin mukaan ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että puolue suostuu yhteistyöhön hallituksen kanssa. Erityisen paljon erimielisyyksiä puolueella ja hallituksella on julkisen sektorin suuruudesta ja verotuksesta.