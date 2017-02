Ranskan presidentinvaalien uusi ykkössuosikki haluaa Euroopasta liittovaltion

Les Echos -lehdessä julkaistun Elaben toteuttaman mielipidemittauksen mukaan Ranskan presidentinvaalien toiselle kierrokselle pääsevät sosiaaliliberaalin En Marche! (suomeksi: Liikkeelle!) -vaalilistan ehdokas Emmanuel Macron sekä nationalistisen Kansallisen Rintaman (Front National) ehdokas Marine Le Pen.

Vaalien toisella kierroksella Macron saisi mielipidemittauksen mukaan 65 prosenttia äänistä ja Le Pen 35 prosenttia äänistä.

Macronia toimi viime vuoden syksyyn saakka sosialistipääministeri Manuel Vallsin hallituksessa talousministerinä. 39-vuotias entinen virkamies ja investointipankkiiri Macron ei kuitenkaan itse ole ollut sosialistipuolueen jäsen enää sitten vuoden 2009.

Macron on ranskalaisista presidenttiehokkaista selvästi Eurooppa-myönteisin ja häntä on kuvattu federalistiksi eli liittovaltion kannattajaksi. Viime viikolla hän kirjoitti Financial Timesiin kirjoituksen, jossa hän kehotti eurooppalaisia tulemaan itsenäisiksi.

Fillon alamäessä

Elaben mielipidemittaus on käänteentekevä, sillä Macron on ensimmäistä kertaa noussut kahden kärkeen. Le Pen on jo pidempään kaikissa mielipidemittauksissa ollut ensimmäisen kierroksen suosituin ehdokas. Elaben mittauksessa Le Pen saisi ensimmäisellä kierroksella 26–27 prosentin kannatuksen ja Macron 22–23 prosentin kannatuksen.

Sen sijaan aiemmin vaalien ykkössuosikkina pidetty Tasavaltalaiset (Les Républicains) -puolueen François Fillon on ensi kertaa sitten puolueensa esivaalin pudonnut kolmanneksi mielipidemittauksessa 19–20 prosentin kannatuksella. Hänen ensimmäisen kierroksen kannatuksessa oli vielä viime marraskuussa eri mielipidemittauksissa 30 prosentin tasolla.

Syynä viime aikaiseen nopeaan kannatuksen pudotukseen on viime aikoina paisunut Fillonin vaimon kuvitteellisiin julkisesti rahoitettuihin työtehtäviin liittyvä skandaali, joka voi jopa johtaa Fillonin luopumiseen ehdokkuudesta.

Ranskalaisessa lehditössä on spekuloitu, että Fillonin luopuessa hänen tilalleen presidenttiehdokkaiksi voisivat sittenkin vielä nousta Fillonille oikeiston esivaalin toisella kierroksella hävinnyt Bordeaux'n pormestari Alain Juppé tai toiselta kierrokselta pudonnut entinen presidentti Nicolas Sarkozy.