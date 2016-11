Sähköpostivuoto Kremlistä: Näin Ukraina haluttiin jakaa Uuteen Venäjään ja Vähä-Venäjään

Sähköpostipaljastusten perusteella Venäjän presidentti Vladimir Putinin vaikutusvaltainen avustaja Vladislav Surkov on ollut kirjeenvaihdossa Itä-Ukrainan Venäjä-mielisten separatistien kanssa.

Vuodetut viestit paljastavat esimerkiksi Venäjän masinoimaa pieleen mennyttä kumoustoimintaa Ukrainan Harkovassa sekä sisältävät Ukrainan separatistijohtajan lähettämän ehdotuksen Ukrainan jakamisesta kolmeen osaan.

Ukrainalaisten hakkeriryhmien vuotamat sähköpostit kuuluvat ilmeisesti Maria Vinogradovalle. Hän työskentelee Kremlissä Surkovin avustajakunnassa. Vinogradova vaikuttaa hoitaneen Surkovin sähköpostikirjeenvaihtoa.

Muun muassa Atlantic Council -ajatushautomon Digital Forensic Research Lab on arvioinut viestejä tässä ja tullut siihen tulokseen, että ne ovat aitoja. Sähköpostivuotojen kohdalla on muistettava, että hakkereiden kaappaamien viestien sisällön manipulointi jälkikäteen on kuitenkin mahdollista.

Tuoreinta vuotoa läpikäyneen The Timesin mukaan sähköpostien joukossa on peräti 423 viestin verran kirjeenvaihtoa venäläisten viranomaisten ja Itä-Ukrainan separatistien välillä viimeisen parin vuoden ajalta.

Viestien joukossa on muun muassa kaksi Itä-Ukrainan Donetskin separatistien johtohahmon Denis Pushilinin lähettämää karttaa. Säännöllisesti Surkoville raportoiva Pushilin ehdottaa, että Ukraina jaettaisiin kolmeen osaan. Maan itäosista tulisi ”Uusi Venäjä”, pääkaupunki Kiovan sisältävistä keskiosista ”Vähä-Venäjä” ja läntisestä Ukrainasta ”Galicia”.

Toinen mielenkiintoinen paljastus liittyy kirjeenvaihtoon silloisen Venäjän duuman jäsenen Mihail Markelovin kanssa keväällä ja kesällä 2015.

Markelovin avustaja on välittänyt Surkoville viestejä, joissa käydään läpi venäläismielisen ”vastarintaryhmän” luomista Ukrainan toiseksi suurimpaan kaupunkiin Harkovaan sekä levottomuuksien ruokkimista alueella.

Venäläispäättäjien viesteissä suunnitellaan muun muassa mielenosoituksia ja käydään jopa läpi, mitä mielenosoittajien tulisi vaatia.

Suunnitelmat eivät kuitenkaan edenneet toivotusti. Markelov lähetti Surkoville kesäkuussa viestin, jonka otsikko kuuluu ”Ongelmia ja mieliala”. Siinä muun muassa todetaan, ettei ”Nouse Harkova!” -niminen hanke saanut kaupungin asukkaita lähtemään kaduille.

Markelovin mukaan ihmiset eivät olleet uskoneet venäläismielisen ryhmän väitteitä alueen venäjänkieliseen väestöön kohdistuneista uhkista. Lisäpulmana mainitaan Ukrainan tiedustelun soluttautuminen ryhmään.

Kaksi viikkoa myöhemmin lähetetyssä viestissä toivo alkaa olla jo mennyttä. Markelov kirjoittaa monien ”vastarintataistelijoista” joko joutuneen pidätetyksi tai paenneen Venäjälle tai separatistien Donetskiin.

Mielenkiintoisten viestien perusteella vaikuttaa siis siltä, että Venäjä on pyrkinyt ruokkimaan kumouksellista toimintaa ja levottomuuksia separatistialueiden ulkopuolisessa Ukrainassa vielä viime vuonnakin.

Kyseessä on jo toinen vuoto, jonka uskotaan olevan peräisin Vladislav Surkovin sähköpostista. Verkkouutiset on kertonut aiemman vuodon paljastuksista tässä ja tässä. Ensimmäisen vuodon perusteella esimerkiksi Donetskin separatistihallinto hyväksytettiin Venäjällä.

Venäjä on kiistänyt systemaattisesti sähköpostivuotojen aitouden. Mikäli viestit kuitenkin pitävät kutinsa, liittävät ne Venäjän johdon yhä tiiviimmin Ukrainan sotaan.

Vladislav Surkov on lyhyen ajan sisällä jo toinen Vladimir Putinin lähipiiriläinen, joka on väitetysti kyetty kytkemään Ukrainan tilanteen manipulointiin.

Ukrainan valtakunnansyyttäjänvirasto julkaisi hiljattain nauhoituksia puheluista, joiden se katsoo osoittavan, että Venäjän johto oli avainroolissa Krimin tapahtumien ja Itä-Ukrainan sotaan johtaneiden levottomuuksien järjestämisessä.

Verkkouutiset on kertonut nauhoista ja niin paljastuksista lisää tässä ja tässä.

Ukrainalaisten mukaan Vladimir Putinin läheinen neuvonantaja Sergei Glazjev keskustelee alkuvuodesta 2014 tehdyillä äänitteillä Krimillä ja Itä-Ukrainassa toimivien tahojen kanssa. Keskusteluissa ohjaillaan separatisteja ja järjestellään levottomuuksia, joiden nojalla Venäjä voisi puuttua alueen tilanteeseen sotilaallisesti.