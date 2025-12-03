Verkkouutiset

Autojonoa Nuorgamin raja-asemalla Utsjoella vuonna 2021. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

IS: Tässä suomalaiskaupassa 90 prosenttia asiakkaista on Norjasta

  • Julkaistu 03.12.2025 | 18:34
  • Päivitetty 03.12.2025 | 18:34
  • Alko
Norjalaiset ajavat jopa useamman tunnin päästäkseen Nuorgamin Alkoon.
Nuorgamin Alkon myymälässä jopa 90 prosenttia asiakkaista saapuu Norjasta, kertoo Ilta-Sanomat.

Heitä houkuttaa Suomen puolelle hieman halvemmat hinnat sekä se, että lähin oman maan alkoholimyymälä on Norjan Vesijärvellä, jonne monella on hankala matka.

Haastatellun asiakkaan mukaan norjalaiset saattavat ajaa Nuorgamin Alkoon jopa useamman tunnin verran. Juhlapyhien alla ovelle voi kertyä jonoa.

Suosituimmat ostokset norjalaisilla ovat Alkon asiakaspalvelijan mukaan väkevät ja maustetut akvaviitit, jotka norjalaisilla kuuluvat joka juhlaan, sekä kermaliköörit.

