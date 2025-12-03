Elina Valtonen: Nato on vahvempi kuin koskaan

Ulkoministeri Elina Valtonen on osallistunut Naton ulkoministerikokoukseen Brysselissä.

– Pohjois-Atlantin liitto on vahvempi kuin koskaan: etenemme viiden prosentin puolustusmenotavoitteen pohjalta, laajennamme puolustusteollista pohjaa ja teemme töitä oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan eteen Ukrainassa, kirjoittaa Valtonen Facebook-päivityksessään.

Valtonen kertoo, että ”rauhanponnistelujen etenemisestä” keskusteltiin.

– Jäsenmaat yksituumaisia siinä, ettei epäoikeudenmukainen rauha kestä. Ukraina tarvitsee vahvaa puolustuskykyä nyt ja jatkossa, sillä Venäjä ei nytkään kunnioita allekirjoittamiaan sopimuksia. Peräänkuulutamme ehdotonta tulitaukoa. Se lopettaa tappamisen ja antaa mahdollisuuden luottamusta herättäville toimille ja kunnollisille neuvotteluille.

Tänään kokoontui myös Nato-Ukraina neuvosto, johon Valtonen kertoo osallistuneen myös Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha sekä EU:n ulkopoliittinen korkea edustaja Kaja Kallas.

Ennen kokousta Valtonen sanoi suomalaisille tiedotusvälineille, että ”Suomi tukee kaikkia konstruktiivisia ehtoja rauhalle”.

– Rauhan tule olla pysyvä. Sellainen, joka ei myöskään uhkaa transatlanttista yhteyttä, painotti Valtonen.