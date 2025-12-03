EU-komission päätöstä Venäjän jäädytetyistä varoista kuvaillaan läpimurroksi

EU:n komissio esittää Ukrainan rahoitustarvetta varten vuosina 2026–2027 sekä niin sanottua sotakorvauslainaa että EU:n yhteistä velkaa, jota voitaisiin ottaa EU-budjettia vastaan. Sotakorvauslaina perustuisi Venäjältä jäädytettyjen varojen käyttöön ja Ukrainan täytyisi maksaa se takaisin vasta, jos Venäjä maksaisi sotakorvauksia.

Eurooppa antaisi siis Ukrainalle 90 miljardin suuruisen lainan, jonka vakuutena ovat Belgiassa sijaitsevan arvopaperikeskus Euroclearin tilillä olevat Venäjän valtion 210 miljardin euroa. Tämä kattaisi kaksi kolmasosaa Ukrainan seuraavan kahden vuoden rahoitustarpeesta. Loput tulee Ukrainan liittolaisten löytää muualta.

– Viesti Venäjälle on, että sotakorvauslaina tai EU:n yhteisvelka — jompikumpi kahdesta ratkaisusta — kasvattaa sodan kustannuksia Venäjälle ja kannustaa sitä tulemaan neuvottelupöytään löytämään vihdoin rauha, sanoi komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Viron ulkoministerin Margus Tsahknan mukaan kyseessä on loistava uutinen ja läpimurto.

– Tämä luo pitkän aikavälin ennustettavan rahoituksen, jota Ukraina tarvitsee jäädäkseen henkiin, koska vuosittainen tarve on ainakin 40 miljardia dollaria.

Tsahkna painottaa päätöksen lähettävän Venäjälle viestin.

– Viesti venäläisille on yksiselitteinen. Venäjän tulee maksaa hyökkäyksestään. Varojen tulee jäädä Venäjän saavuttamattomiin ja yhtäkään euroa ei palauteta ennen kuin Ukrainan kärsimät vahingot on täysin hyvitetty.