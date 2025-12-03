Alexander Stubb: Rauha Ukrainassa tulee olemaan kompromissi

Tasavallan presidentti Alexander Stubb avasi CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation – rauhanvälitysjärjestön 25-vuotisjuhlatilaisuuden tänään. Stubb on toiminut aiemmin CMI:n puheenjohtajana.

Avauskeskustelussa Stubb totesi, että rauhan solmiminen on muuttunut siinä mielessä, että nykyajassa nähdään erilaisia vaihdannaisuuteen perustuvia rauhansopimuksia, jotka voivat olla hieman horjuvia. Stubb muistutti, että presidentti Martti Ahtisaari yritti aina saada konfliktin osapuolet yhteen, sillä vain osapuolet keskenään voivat saavuttaa sovun.

Hänen mukaansa Ahtisaari oli myös rehellinen ja avoin, ja kertoi heti alkuun, mitä halusi, vaikkapa tietyn alueen säilyvän itsenäisenä tai autonomisena. Siitä neuvottelijat lähtivät etenemään tavoitetta kohti ja lopulta rauhan solmijat saivat kaiken kunnian Ahtisaaren pysytellessä taka-alalla, kuvaili Stubb.

Keskustelija johdatti Stubbin myös nykytilanteeseen, jossa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump paukuttaa mielellään henkseleitään siitä, miten on saanut rauhansopimuksia aikaan.

– Haluan katsoa asian hopeareunusta, Stubb luonnehti ja jatkoi, että ihmisillä voi olla useita näkökantoja muuttuvasta maailmasta tai amerikkalaisesta ulkopolitiikasta.

Hänen mukaansa on USA:n ulkopolitiikkaa ajaa tällä hetkellä kuitenkin kaksi asiaa: taloudellinen intressi sekä rauhan intressi.

– Ehkä retoriikka ei ole yhtä rauhanomaista kuin mihin olemme tottuneet.

Joskus Stubbin mukaan täytyy mullistaa neuvottelutekniikat, ja vaikka amerikkalaiset tekevät jotain aika epäperinteiselläkin tavalla, niin on hyvä myöntää, että rauhanratkaisu voi syntyä myös eri mallilla kuin olemme tottuneet.

– Martilla oli yksi tyyli, joka toimi, ja Trumpin tyyli on toiminut esimerkiksi Armenia-Azerbaidžanissa, ja Lähi-idässä, se voi toimia myös Ukrainassa, Stubb sanoi.

Aiemmin presidentti totesi, että meidän tulee valmistautua myös sellaiseen rauhaan Ukrainassa, joka ei kaikilta osiltaan ole oikeudenmukainen.

Keskustelussa hän muistutti nyt, että suomalaisilla on alusta lähtien ollut vahva mielipide Venäjän aggressiosta Ukrainasta, koska meillä on kokemusta talvi- ja jatkosodasta. Ymmärrämme, kuinka tärkeitä ovat itsenäisyys, suvereniteetti ja alueellinen koskemattomuus.

– Pidimme itsenäisyytemme, mutta menetimme suvereniteetin siitä, mihin kansainvälisiin instituutioihin kuulumme, ja menetimme 10 prosenttia pinta-alastamme, Stubb totesi.

Nyt Ukrainan pitäisi pystyä nämä säilyttämään.

– Mikä onkin viimeisin päätös alueista – sen pitää tulla Ukrainalta, Stubb linjasi.

Hän kuitenkin jatkoi, ettei täydellistä rauhaa ja lopullista voittoa ole näköpiirissä, vaan rauha Ukrainassa tulee olemaan kompromissi.

– Se on vaikeaa, ja vielä vaikeampaa se on ukrainalaisille, joten meidän täytyy tukea heitä, mikä tahansa heidän ratkaisunsa on.