Yli 10 laivaston alusta valmiina – alkaako sota?

Yhdysvallat on tuonut joukkoja, suurimman lentotukialuksensa, sekä 11 sotalaivaa Karibianmerelle. Noin 15000 sotilasta ja 100 hävittäjää on asetettu valmiuteen.

Viesti on selvä: Jos Yhdysvallat aikoo hakea sotilaallista ratkaisua Venezuelan kanssa, se tulee voittamaan.

Presidentti Donald Trump vahvisti tuota viestiä tiistaina, jolloin hän oli kutsunut kabinettinsa koolle Valkoiseen taloon. Trump sanoi, että maaiskut Venezuelaan ovat väistämättömiä ”huumeterroristien” ja salakuljetusveneiden vuoksi.

– Maalla on paljon helpompaa. Tiedämme reitit, jota he käyttävät. Tiedämme kaiken, Trump kuvaili ja ilmoitti aloittavansa operaation ”hyvin pian”.

Trumpin lausunnosta voi päätellä, että tiedossa olisi rajattuja iskuja huumekeskittymiin, The Telegraph-lehti arvioi. Toisaalta se voi myös olla alku laajemmalle hankkeelle, jossa Venezuelan presidentin Nicolás Maduron hallinto halutaan kaataa.

Entisen Yhdysvaltain hallinnon jäsenen mukaan on selvää, ettei tällaista sotakalustoa pantaisi liikkeelle, jos kyse olisi vain huumesodasta.

Viikonloppuna Trump tarjosi Madurolle perheineen turvallista poistumista maasta, jos tämä eroaa. Neuvottelut eivät ottaneet tulta alleen.

Entinen republikaanistrategi Adolfo Franco sanoo, että sotilaallinen voimannäyttö sekä uhkaukset on osin suunniteltu sitä varten, että vallanvaihto tapahtuisi Venezuelassa sisältä päin, kun paine kasvaisi liian suureksi.

Analyytikot uskovat, että maaiskut ovat seuraava askel ja ne voivat tapahtua jopa viikon sisällä. Niissä on myös eri vaihtoehtoja laajuudelle.

Latinalaiseen Amerikkaan erikoistunut sotatieteen asiantuntija, professori Evan Ellis kertoo kuitenkin, että lentotukialus USS Gerald R. Fordin paikalle tuonti viittaa yhteen asiaan. Siihen, että Yhdysvallat valmistautuu tuhoamaan Venezuelan venäläisvalmisteiset S-300-ilmatorjuntajärjestelmät, sen johto- ja valvontakeskukset sekä Suhoi 30 -hävittäjät.

Tämä taas loisi edellytykset erikoisjoukkojen täsmäoperaatiolle kahden–kolmen päivän aikana, sekä tien avaamiselle uudelle, legitiimille hallinnolle.