Mittava ammusvarikko nousee Puolaan - "Naton lujitettava pelotettaan"

Läntisessä Keski-Puolassa sijaitsevan Powidzin lentotukikohdan yhteyteen nousee lähivuosina Yhdysvaltain asevoimien mittava sotatarvike- ja ammusvarikko. Mittaluokaltaan vastaavia varikoita ei Naton itäisissä jäsenmaissa ole aiemmin ollut.

Hankkeen etenemiseen kiinnitti huomiota muun muassa puolalainen turvallisuuspolitiikan asiantuntija Justyna Gotkowska Twitter-päivityksessään.

Varikon rakentamista koskeva hankintamenettely on parhaillaan käynnissä Yhdysvalloissa.

Noin tuhannen asukkaan Powidzin kylän tuntumassa sijaitseva Puolan ilmavoimien 33. lentotukikohta on varikolle luonteva sijoituspaikka, sillä sen kiitorata on maan pisin ja soveltuu siten myös suurimmille kuljetuskoneille. Tukikohta on viime vuosina ehtinyt jo olla myös USA:n ilmavoimien aktiivisessa käytössä.

Yhdysvaltain Euroopan-joukkojen komentaja, kenraali Ben Hodges sanoi aiemmin tänä vuonna haluavansa nähdä Powidzin kehittyvän keskeiseksi solmukohdaksi. Ensi vaiheessa sinne on hänen mukaansa määrä varastoida prikaatin vahvuinen määrä taisteluvalmiita panssarivaunuja ja tykistöä.

”Yhdysvaltain läsnäolo olennaista”

Kylmän sodan päättymisen jälkeen Yhdysvaltain asevoimien eurooppalaiset kalusto- ja ammusvarikot ovat keskittyneet Saksaan ja Alankomaihin. Uusien, mittakaavaltaan merkittävien varikoiden perustaminen itäisiin jäsenmaihin on tullut ajankohtaiseksi Venäjän aiempaa aggressiivisempana pidetyn sotilaallisen toiminnan myötä.

Jo aiemmin on kerrottu USA:n panssarivaunujen, tykistön ja huoltokaluston varastoinnista kylmän sodan aikana louhittuihin luoliin Norjassa.

– Puola on tehnyt vuosikausia töitä Naton sotilaallisen läsnäolon vahvistamiseksi alueellaan, riippumattoman OSW-tutkimuslaitoksen Pohjois-Euroopan turvallisuuden ja puolustuksen tutkimusohjelmaa koordinoiva Justyna Gotkowska sanoo Verkkouutisille.

Viimevuotisen Naton Varsovan huippukokouksen jälkeen Puolaan sijoitettiin pääasiassa Yhdysvaltain ja Britannian muodostama noin tuhannen sotilaan taisteluosasto. Se ei Puolalle Gotkowskan mukaan riitä.

– Naton on muutettava tapaansa toimia lujittaakseen pelotteensa uskottavuutta. Se tarkoittaa varautumissuunnittelun päivittämistä, täydennysjoukkojen kehittämistä, komentorakenteiden täsmentämistä, ennakkovaroitusjärjestelmien parantamista sekä investointeja liittoutuneiden joukkojen sotilaalliseen infrastruktuuriin, jotta joukkoja voidaan konfliktitilanteessa siirtää Naton itäiselle sivustalle nykyistä nopeammin, Gotkowska sanoo.

Natolla ennaltaehkäisevä vaikutus

Yhteistyön tiivistymistä Yhdysvaltain kanssa hän pitää Puolan kannalta erityisen tervetulleena.

– Puola, kuten kaikki Naton itäisen sivustan maat, suhtautuu Washingtoniin keskeisenä liittolaisena, jolla on kyky ja tahto taata rauha ja vakaus alueella.

USA:n ja muiden Nato-liittolaisten läsnäololla Puolassa on Gotkowskan mukaan ennen kaikkea ennaltaehkäisevä merkitys. Kyse on myös viestistä, jonka halutaan tulevan noteeratuksi Moskovassa.

– Tilanteessa, jossa Puolaan kohdistuisi Venäjän sotilaallinen aggressio, Yhdysvaltain ja Länsi-Euroopan maiden joukot tulisivat vedetyiksi taisteluihin. Se laukaisisi Naton sotilaallisen vastauksen ketjun ja toisi Naton kokonaisuudessaan mukaan Venäjän-vastaiseen konfliktiin, Gotkowska sanoo.

– USA:n läsnäolo nähdään olennaisena siinä epävarmassa turvallisuusympäristössä, jonka Puola ja alueen muut valtiot joutuvat tällä hetkellä kohtaamaan.

Toimittaja: Heikki Hakala