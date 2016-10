Britannian laivasto valmiudessa Putinin lähestyvien sotalaivojen takia

The Times kirjoittaa Britannian laivaston olevan valmiudessa ja lähettävän kaksi sotalaivaansa raskaasti aseistettua venäläistä lentotukialusta vastaan. Alus on matkalla Syyrian Aleppoon ja se kulkee läheltä Britannian aluevesiä.

Lehden mukaan myös muiden Nato-maiden alukset partioivat alueella ja seuraavat venäläisalusten kulkua Skandinavian pohjoispuolelta Britannian ohi aina Välimerelle asti. Lisäksi brittien hävittäjäkoneet ovat valmiudessa.

Venäläislaivoja on yhteensä kahdeksan kappaletta. Yksi laivoista on ydinvoimalla käyvä risteilijä.

Saattueen on tarkoitus The Timesin tietojen mukaan saavuttaa Britannian aluevedet todennäköisesti jo ensi viikon aikana. Niiden odotetaan lähtevän minä hetkenä hyvänsä Severomorskin kaupungista Venäjältä. Severomorsk sijaitsee Kuolan niemimaalla, ja laivojen on määrä liikkua Barentsinmeren kautta Norjan ohi kohti Skotlantia.

Daily Mail on lainannut omassa artikkelissaan The Timesin tietoja, mutta kertoo sen lisäksi, että venäläisten odotetaan tekevän harjoitusiskuja Skotlannin pohjoispuolella. Tämän jälkeen laivojen odotetaan seilaavan Englannin kanaalin kautta kohti Syyriaa.

Lehden mukaan ilmassa on jännitteitä lännen ja Venäjän välillä, sillä Kreml näyttää toimillaan osoittelevan mahtiaan aivan Britannian ovensuussa.