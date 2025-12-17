Näin keskituloisen verotus muuttuu ensi vuonna

Keskituloisen palkansaajan kokonaisveroprosentti alenee ensi vuonna 43,2 prosenttiin, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) laskelmista.

Hallitus keventää keskituloisten työn verotusta ensi vuodelle. Samalla kuitenkin työntekijöiden jäsenmaksujen verovähennys ja työhuonevähennys poistuvat, ja kunnallisvero kiristyy 38 kunnassa.

Vaikka työn verotus kevenee, kaikki palkansaajat eivät välttämättä hyödy kevennyksistä. Vähennysten poistumisen yhteisvaikutus ja kunnallisveron kiristyminen voi keskituloisella kumota veronkevennysten vaikutuksen.

EVAn verokone huomioi valtion ja kunnan tuloverojen ja pakollisten maksujen lisäksi kulutusverot. Laskelmassa keskituloisen kuukausitulon oletetaan nousevan 3865 euroon, ja kulutuksen perustuvan keskimääräiseen kulutuskorin rakenteeseen. Kunnallisveroksi on oletettu maan keskimääräinen 7,57 prosenttia.

Nämä muutokset vaikuttavat monien palkansaajien verotukseen. EVAn verokoneessa ei ole huomioitu palkansaajan henkilökohtaisesta tilanteesta riippuvia vähennyksiä.

Kulutukseen kohdistuva verorasitus ei kokonaisuutena juurikaan muutu, vaikka muun muassa ruokaan ja lääkkeisiin sovellettavaa arvonlisäveroa alennetaan 0,5 prosenttiyksiköllä. Vaikutus kokonaisverorasitukseen jää vähäiseksi, ja samanaikaisesti osa haittaveroista kiristyy.

– Nyt tehtyjen kevennysten vaikutus jää monen keskituloisen kohdalla laimeaksi, kun samaan aikaan poistetaan vähennyksiä, jotka kohdistuvat tavallisiin palkansaajiin. Veronkevennyksiä on tärkeää jatkaa. Palkansaajilla on oltava taloudelliset kannustimet lisätyön vastaanottamiseen sekä mahdollisuus tasapainottaa talouttaan ja kerryttää säästöjä työtä tekemällä, sanoo EVAn johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää tiedotteessa.

Kaikkein suurituloisimpien verotus kevenee selvästi marginaaliverojen alentamisen myötä.

– Ylimpien marginaaliverojen alentaminen on oikea päätös, ja työnteon kannustimia tulee parantaa jatkossakin. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta ilmenee, että suomalaisten enemmistö suhtautuu myönteisesti verotuksen alentamiseen siten, ettei lisätuloista tarvitse maksaa puolta enempää veroa, Kujanpää toteaa.

EVAn verokone laskee palkansaajan kokonaisveroprosentin. Se kertoo, mikä prosenttiosuus ansio- ja pääomatuloista menee valtion ja kuntien tuloveroihin, vakuutetun sosiaalivakuutusmaksuihin sekä kulutusveroihin. EVAn verokone löytyy osoitteessa www.totuusveroistasi.fi.