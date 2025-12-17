Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Eduskuntatalo Helsingissä. / LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

HS-gallup: SDP kärjessä, kokoomus toisena

  • Julkaistu 17.12.2025 | 07:13
  • Päivitetty 17.12.2025 | 07:13
  • Politiikka
Puolueiden kannatusluvuissa on tapahtunut vain pieniä muutoksia.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Helsingin Sanomien teettämän mielipidekyselyn mukaan SDP on edelleen suosituin puolue 25,3 prosentin kannatuksella. Ykkösaseman se sai kokoomukselta syyskuussa 2024.

Toisena on kokoomus, jota äänestäisi 18 prosenttia vastaajista. Laskua edelliseen mittaukseen on 0,3 prosenttiyksikköä. Kärkikaksikon välinen ero on jo 7,3 prosenttiyksikköä.

SDP on tällä hetkellä kokoomuksen jälkeen suosituin puolue myös yrittäjien ja yli 100 000 euroa ansaitsevien parissa.

HS-gallupin muutokset marraskuuhun verrattuna mahtuvat virhemarginaaliin. Keskustaa kertoo äänestävänsä 14,8 prosenttia, perussuomalaisia 13,1 prosenttia ja vasemmistoliittoa 9,5 prosenttia.

Keskustan kannatus oli elokuussa 16,3 prosenttia, mutta on laskenut sen jälkeen. Perussuomalaisten kannatus on nyt 2,6 prosenttiyksikköä heikompi kuin vuosi sitten.

Hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus on 38,1 prosenttia, mikä on korkeampi kuin syys–lokakuussa.

Tutkimukseen osallistui 4 075 henkilöä internet-paneelin kautta marraskuun 17. päivän ja joulukuun 14. päivän välillä.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)