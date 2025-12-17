HS-gallup: SDP kärjessä, kokoomus toisena

Helsingin Sanomien teettämän mielipidekyselyn mukaan SDP on edelleen suosituin puolue 25,3 prosentin kannatuksella. Ykkösaseman se sai kokoomukselta syyskuussa 2024.
Toisena on kokoomus, jota äänestäisi 18 prosenttia vastaajista. Laskua edelliseen mittaukseen on 0,3 prosenttiyksikköä. Kärkikaksikon välinen ero on jo 7,3 prosenttiyksikköä.
SDP on tällä hetkellä kokoomuksen jälkeen suosituin puolue myös yrittäjien ja yli 100 000 euroa ansaitsevien parissa.
HS-gallupin muutokset marraskuuhun verrattuna mahtuvat virhemarginaaliin. Keskustaa kertoo äänestävänsä 14,8 prosenttia, perussuomalaisia 13,1 prosenttia ja vasemmistoliittoa 9,5 prosenttia.
Keskustan kannatus oli elokuussa 16,3 prosenttia, mutta on laskenut sen jälkeen. Perussuomalaisten kannatus on nyt 2,6 prosenttiyksikköä heikompi kuin vuosi sitten.
Hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus on 38,1 prosenttia, mikä on korkeampi kuin syys–lokakuussa.
Tutkimukseen osallistui 4 075 henkilöä internet-paneelin kautta marraskuun 17. päivän ja joulukuun 14. päivän välillä.