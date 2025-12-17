Eduskunta päättää turvatoimistaan – tätä kaikkea ei ollut vuoden 2008 laissa

Eduskunnan turvatoimet ovat kiristymässä nopealla aikataululla, kun täysistunnossa on määrä nuijia tänään keskiviikkona läpi kaikkien eduskuntaryhmien tukema lakialoite. Turvatoimien, joihin sisältyy uusiin uhkiin varautumista ja lisää voimankäyttövaltuuksia, on määrä tulla voimaan jo vuoden 2026 alusta.

Tarkoitus on saattaa eduskunnan turvatoimet ajan tasalle turvallisuusympäristön muutoksen takia. Nykyisin voimassa oleva laki on vuodelta 2008. Sitä on vuosien varrella vain pieniltä osin muokattu.

Verkkouutiset kiteytti tähän keskeisimmät muutokset:

1. Missä turvatoimilakia sovelletaan? Voimasssa olevan lain 2008 mukaan eduskunnan kiinteistöissä, eduskunnan hallinnassa olevissa muissa tiloissa sekä niiden välittömässä läheisyydessä. Uuden lain mukaan sitä voidaan soveltaa myös eduskunnan tilapäisessä käytössä olevissa tiloissa. Tällainen tilapäinen turvatoimialue voidaan perustaa esimerkiksi valtiopäivien avajaisten ja vaalikauden päättäjäisten yhteydessä eduskuntatalon ulkopuolella järjestettäviä tilaisuuksia varten.

2. Uusi henkilösuojaustehtävä. Vuoden 2008 laissa tällaista ei ole. Uuden lain mukaan erityistä suojelua tarvitsevan kansanedustajan tai eduskunnan vieraan turvallisuutta voidaan määrätä suojaamaan turvahenkilö. Henkilösuojaustehtävästä ilmoitetaan poliisille. Uutta turvatoimilakia käsitellyt eduskunnan hallintovaliokunta esitti mietinnössään henkilösuojaustehtävän ja siihen liittyvien toimivaltuuksien soveltamista tarvittaessa myös muualla Suomessa kuin eduskunnan tiloissa tai tilapäisellä turvatoimialueella.

3. Lisää voimankäyttövaltuuksia. Vuoden 2008 laissa määrättyjä toimivaltuuksia saa käyttää vain soveltuvan turvallisuusalan koulutuksen suorittanut eduskunnan virkamies, jonka eduskunnan pääsihteeri on määrännyt turvatarkastajaksi. Hänelle sallittuja voimankäyttövälineitä ovat kaasusumutin, käsiraudat, enintään 70 senttimetriä pitkä patukka ja teleskooppipatukka.

Uuden lain mukaan voimankäyttövälineisiin voivat kuulua lisäksi etälamautin ja projektiililaukaisin. Turvatarkastajan sijaan puhutaan turvahenkilöstä. Henkilösuojaustehtävään määrätty turvahenkilö voi kantaa tietyin edellytyksin myös ampuma-asetta.

4. Puuttuminen drooneihin. Voimassa olevassa vuoden 2008 laissa ei ole luonnollisesti mitään mainintaa uusista turvallisuusuhkista, kuten drooneista. Uudessa laissa annetaan turvahenkilölle oikeudet estää ja puuttua tietyin edellytyksin miehittämättömien ilma-alusten eli droonien kulkuun turvatoimialueen vyöhykkeellä.

